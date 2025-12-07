Nesreće

NOVI DETALJI U ISTRAZI, ZAVRŠENO VEŠTAČENJE VOZILA Oktriveno kako je došlo do nesreće u kojoj su poginuli Ana Radović i Aleksandar

07. 12. 2025. u 07:16

OTKRIVENI su novi detalji iz istrage tragične saobraćajne nesreće u kojoj su stradali Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37).

Foto: Novosti/Društvene mreže

U medijima se prvobitno pojavila informacija da je "audi SQ", kojim je upravljao Masalušić u trenutku saobraćajne nesreće koja se desila na magistralnom putu Čačak-Požega koja se dogodila 23. novembra, imao letnje gume. 

Tada se spekulisalo da su upravo letnje gume prouzrokovale saobraćajnu nesreću, u kojoj su stradali on i Ana Radović, na magistralnom putu koji je bio klizav zbog padavina koje su bile prisutne prethodnih dana u tom delu Srbije.

Međutim, veštačenje automobila dokazalo je da je "audi SQ" u trenutku nesreće ipak imao zimske gume.

- Pregledom vozila od strane stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke konstatovano je da su na vozilu bili zimski pneumatici, propisane dubine šare - navodi se odgovoru OJT u Čačku.

Foto: V. Ilić

Ovim veštačenjem prekinuto je neistinito nagađanje da je uzrok saobraćajne nesreće neadekvatna zimska oprema.

Neprilagođena brzina na klizavom putu u lakat krivini

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine kojom je Masalušić upravljao na klizavom magistralnom putu punom tkzv. lakat krivina.

Nezvanično, čekaju se podaci sudskog veštačenja koji bi pokazali koliko se tačno vozilo kretalo brže nego što je dozvoljeno. Prema rečima izvora, potrebno je znatno više vremena za rekonstrukciju saobraćajne nesreće i veštačenje brzine kojom se vozilo kretalo.

Foto: Фото Рина

Podsetimo, Ana Radović krenula je 23. novembra, iz porodičnog doma na Zlatiboru za Beograd, kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu. Prema saznanjima "Blica", nju je sa Zlatibora povezao Aleksandar Masalušić. Radovićeva se tog dana čula sa bratom oko 18.45, nakon čega se nije javljala roditeljima na telefon koji je bio dostupan narednih 14 sati.

Prema tvrdnjama Aninog oca Miloša, njena majka je prijavila nestanak devojke 24. novembra.

Policija, ronioci i spasioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i reku Zapadnu Moravu 25. novembra.

Međutim, tela Ane i Aleksandra pronađena su tek 26. novembra.

(Blic)

