NEDAVNO KUPIO DŽIP KOJIM JE ODVEZAO SEBE I ANU U SMRT: Novi detalji o tragediji kod Čačka, oglasila se porodica
PRVOBITNO se sumnjalo da je vozač "audija SQ" iz Tutina s obzirom na to da je vozilo registrovano u tom gradu. Međutim, sada se oglasila porodica iz Tutina, koja je objasnila da je Masalušiću pre izvesnog vremena prodala vozilo.
- Niko iz Tutina nije nastradao. Automobil jeste bio naš, ali je nedavno prodat muškarcu iz Priboja koji je upravljao vozilom u trenutku nesreće - navodi se u saopštenju porodice iz Tutina koja je prodala džip "audi" poginulom, a prenosi lokalni portal Sandžak danas.
Da podsetimo, Ana i njen prijatelj su 23. novembra, u nedelju popodne krenuli sa Zlatibora za Beograd. Devojka se poslednji put čula sa bratom u 18.45 časova kada mu je navela da prolaze Ovčarsko-kablarsku klisuru. Međutim, kako se nakon toga nije javljala, zabrinuta porodica sutradan je prijavila njen nestanak policiji.
Upali u betonski propust
- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da se nesreća desila u nedelju oko 19 časova navodno, usled neprilagođene brzine "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi na sto metara od prometne magistrale Čačak-Požega - podseća naš sagovornik i dodaje:
- Od siline udarca Ana i njen prijatelj Aleksandar na licu mesta su od zadobijenih povreda preminuli. Njihova tela bila su zarobljena u betonskom bezdanu tri dana sve dok ih njihovo vozilo nisu pronašli. Potraga je bila dodatno otežana jer je "audi" nakon udesa upao u rupu koja je maltene iste visine, dužine i širine kao skupoceni džip, pa se smrskana olupina nije mogla videti golim okom.
Tokom jučerašnjeg dana satima je trajalo izvlačenje automobila, a kako je to izgledalo možete pogledati u video-snimku ispod:
Dežurni tužilac naložio je da se vozilo pošalje na vanredni tehnički pregled, a takođe naloženo je i da se tela pošalju na obdukciju. Istraga povodom saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom je i dalje u toku.
Inače, poginuli Aleksandar Masalušić je bio pripadnik ličnog obezbeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, vođe rakovačkog klana.
(Sandžak Danas)
