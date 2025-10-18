Nesreće

NOVI DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE Dačić: Ispitati sve okolnosti, vozač dobio produženje lekarskog uverenja u 69. godini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 11:20

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas povodom nesreće koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više osoba povređeno, da treba ispitati sve okolnosti, jer je vozač u 69. godini dobio produžetak lekarskog uverenja neograničeno i da je prema informacija saobraćajne policije vozač kriv, zbog neprilagođene brzine.

НОВИ ДЕТАЉИ ТЕШКЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ Дачић: Испитати све околности, возач добио продужење лекарског уверења у 69. години

Foto Ustupljene fotografije

-Tri osobe su izgubile život. Bilo je ukupno više od 80 putnika, 57 mislim da je povređeno, još sedam ili osam osoba se trenutno nalazi u teškom stanju, ali za sada su stabilni. Tako da ovo je teška nesreća. Kako su mi rekli iz saobraćajne policije, krivac je vozač, neprilagođena brzina. Naravno, to je sada stvar za analizu", rekao je Dačić za TV Prva.

Dodao je da je i za analizu koliki je broj godina koji vozači treba da imaju i da treba ispitati sve okolnosti nesreće.

-Mislim, to ništa ne znači za putnike, za porodice koje su izgubile svoje najdraže, ali treba ispitati sve okolnosti, jer on je u 69. godini dobio dozvolu, dobio produžetak lekarskog uverenja da je sposoban za to, kako su mi rekli, neograničeno. Kako i zašto, to je neka utvrdi istraga, dodao je Dačić.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem