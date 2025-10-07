Nesreće

LAKŠE POVREĐENO PET OSOBA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

07. 10. 2025. u 15:46

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede.

G.Šljivić

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 6. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 281 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i osam vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

