LAKŠE POVREĐENO PET OSOBA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća
U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 6. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 281 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i osam vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
