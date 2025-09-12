SUZA SUZU STIŽE, RODITELJI NE MOGU DA DOĐU SEBI OD BOLA: "Novosti" u domu porodice devojke koja je stradala u Jadranskom moru (FOTO)

TELO Mine Milošević (35) iz Vrnjačke Banje koja se pre dva dana utopila na Novskoj rivijeri kod Luštice, nakon što je upala u more, pronađeno je juče u hrvatskim vodama, između Prevlake i Cavtata.

Foto: G.Šljivić

Kako "Novosti" nezvanično saznaju, telo je u Cavtatu i čeka se da se obavi prepoznavanje, a zatim i sva potrebna procedura, kako bi bilo preneto u Srbiju.

Do nesreće je došlo nakon što se Mina sa drugaricom fotografisala na jednoj steni. Na snimku, koji je nesrećna žena, okačila na svoj instagram-profil, neposredno pre nesreće, vidi se kako duva jak vetar i kako veliki talasi udaraju o stene.

Pretpostavlja se da se Mina nakon snimanja, suviše približila ivici i upala u more. Prema onome što nam je rečeno, jake struje odvukle su telo u hrvatske vode, iako su spasioci u Crnoj Gori uočili da telo pluta na površini mora. Nisu mogli da mu priđu zbog velikih talasa.

Centar bezbednosti

Herceg Novi je u 15.25 obavešten da je kod rta Veslo, u uvali Trašte, primećeno telo utopljenice. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i nemogućnosti isplovljenja plovila iz Bokokotorskog zaliva, angažovani su ronioci Regionalnog centra za podvodno deminiranje iz Bijele, a spasilački čamac SAR-1 upućen je kao podrška ronilačkom timu zbog jakih talasa i otežanih uslova na moru - saopšteno je iz UPSUL.

Foto: G.Šljivić

Ronioci su zaronili na kritične tačke, dok su dronovi snimali površinu mora. Inače, u potragu je bio uključen i helikopter koji je teren obilazio više puta.

- Zadatak je bio izuzetno težak jer je vidljivost bila loša, a struje jake. Angažovana je bila maksimalna oprema,ali je sama potraga bila izuzetno teška zbog nepogodnosti terena, vremenskih nepogoda, jake struje, visokih talasa i velike dubine mora - navodi naš izvor. - Prema dosadašnjem iskustvu, osobe koje se utope u ovom delu crnogorskog primorja, na kraju budu pronađena u hrvatskim vodama, kao što je to bio slučaj i sada.

U dvorištu porodične kuće Mininih roditelja Dragana i Nađe Milošević, mukla tišina. Čuju se samo tihi jecaji prijatelja, rođaka, komšija, poznanika, koji dolaze da izjave saučešće i podele bol.

Foto: G.Šljivić

- Mina je bila veliko dete u telu odrasle, zrele žene - priča njena sestra Nina. - O svemu tome najbolje svedoči to što je na svom telu imala istetovirana imena moje i dece naše sestre Ane. A pored toga i tetovažu Petra Pana, što je i pomoglo u identifikaciji njenog tela, uz crnu boju kupaćeg kostima. Ni sama ne znam šta bih mogla da kažem, jer od pre dva dana suza suzu stiže. Roditelji ne mogu da dođu sebi od bola. Pokušajte da razumete.

Porodici Milošević sada predstoji komplikovana procedura i prikupljanje neophodne dokumentacije kako bi se telo tragično nastradale Mine najpre iz Hrvatske dopremilo u Crnu Goru, gde se nesreća dogodila, a zatim u Srbiju. Nakon toga biće upriličena i sahrana na lokalnom groblju u Vrnjačkoj Banji.

- Kako nam je rečeno, Minino telo u hrvatskom delu Jadranskog mora primetili su putnici jednog turističkog brodića, a potom o svemu obavestili nadležne - dodaje najstarija sestra Ana. - Da nam je neko pre sedam dana, kada smo se poslednji put videle, rekao šta će se dogoditi, verovatno bi smo pomislili da smo u nekom paralelnom svetu.

Vredno je Mina radila u jednoj poznatoj firmi u Beogradu, planirala budućnost, ali nije zaboravljala ni svoj rodni kraj, pa je na svakih sedam dana dolazila u posetu. Porodica i naša deca bili su joj sve. Zato su najverovatnije i naši mališani najteže podneli vest da je više nema.

Imala velike planove

Najpre se nije znalo ko je u pitanju, kada je objavljena vest da je nastradala naša sugrađanka, a kada se pročulo o kome je reč, nisam mogla da poverujem. Evo, još se tresem. Pre nekoliko godina se preselila za Beograd sa, kako je pričala, brojnim ambicioznim planovima za budućnost, ali sada je sve uzalud. Strašna tragedija za njenu porodicu - kratko kaže Minina poznanica iz Vrnjačke Banje.

Velika tuga

O samoj nesreći, osim onoga što su pročitali na portalima, Vrnjčani, ne znaju više detalja.

- Čuo sam da se nesreća dogodila, navodno, dok se sa prijateljicom fotografisala na steni, da je u vodu povuklo uzburkano more i da su je pronašli posle dvadesetak sati potrage u hrvatskim vodama - u neverici napominje jedan Vrnjčanin. - Površno poznajem njenu porodicu, ali znam da su to dobri, vredni i pošteni ljudi. Tuga, velika tuga, ništa drugo.