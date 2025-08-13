TRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile lake telesne povrede.

Foto: mupsrbije

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 12. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 378 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 14 vozača i šest vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.