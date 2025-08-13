Nesreće

TRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

13. 08. 2025. u 12:04

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe zadobile lake telesne povrede.

ТРИ ОСОБЕ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНЕ: У Јужнобачком округу за дан догодило се седам саобраћајних несрећа

Foto: mupsrbije

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 12. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 378 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 14 vozača i šest vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!