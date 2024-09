VEROVALO SE DA JE MILIVOJE (90) UMRO OD UJEDA SVINJE: Stigli rezultati obdukcije, smrt nastupila drugačije

DESA se nije javljao na telefon pa smo otišli da proverimo šta je s njim. Deda je živeo sam, ali bio je svestan, pokretan, pa je bilo čudno što nam se ne javlja. Ja sam prvi ušao u sobu i zatekao sam ga kako leži licem ka podu. Svuda okolo je bilo krvi. Pipnuo sam ga, bio je hladan. Tada nisam video da je imao ujede po telu.

Foto: J. Ćosin

Ovako za naš list priča Božidar Pešikić, unuk Milivoja Pešikića (90) iz sela Prugovac kod Aleksinca, za kojeg se sumnjalo da je nastradao od ujeda svinje. Međutim, kako potvrđuju rođaci, obdukcija je pokazala da je Milivoje nastradao od moždanog udara, a da ga je nakon toga izujedala svinja.

Njegovo telo su 28. avgusta pronašli unuk i ćerka nakon čega su obavestili policiju i tužilaštvo, koje je naložilo obdukciju. Sumnjivih okolnosti, kako kažu, u ovom slučaju nema.

Milovan je živeo u katunu van sela, koje je nepristupačno. Obilazila ga je ćerka koja živi u susednom selu, koja mu je redovno donosila hranu i neophodne namirnice.

- Njegova ćerka i unuk Božidar su krenuli do njegove kuće i tamo su zatekli jeziv prizor. Policija kaže da nema nasilne smrti jer mu je kuća pokrivena kamerama, a sada da li ga je svinja izujedala ili ne, to mi sa sigurnošću ne znamo. Jedni kažu da su kapija od dvorišta i od ulazna vrata bila otvorena i da je svinja mogla da uđe privučena mirisom krvi, a drugi kažu da to nije moguće. Ko će znati šta je tu istina - kaže komšija iz Prugovca.

Ćerka nije htela ništa da komentariše, uz reči da je sudska medicina rekla već sve svoje i da je njen otac preminuo od srčanog udara.

Ona i Božidar zatekli su ga na podu. Krenuo da navlači majicu i preminuo. Pretpostavlja se da je prilikom pada udario glavom o oštru ivicu te da je zbog toga bilo krvi oko njega.