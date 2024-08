OBAVLJEN UVIĐAJ NA MESTU GDE SU SE UTOPILA DVA RADNIKA "KOLUBARE": Evo šta je utvrđeno

DVOJICA radnika valjevske firme PTP "Agronom-kop", koja su održavala zelene površine i saobraćajnice u Termoelektrani "Kolubara", u Velikim Crljenima kod Lazarevca, Z. J. (50), rukovalac trimerom i B. T. (69), poslovođa u kanalu otpadnih voda, nastradala su danas pre podne u kanalu koji se nalazi u podnožju pepelišta ovog pogona EPS.

foto privatna arhiva

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Lazarevcu, koje vodi istragu, saopšteno je da su oni stradali na deponiji pepela, prilikom radova na oplemenjivanju u krugu naselja i postrojenja termoelektrane.

- Utvrđeno je da su radnici bili angažovani na osnovu zaključenog ugovora između pomenutih preduzeća, da su bili osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, a da je do utapanja došlo iz za sada nepoznatih razloga - navode iz Tužilaštva. - Izdat je nalog za obdukciju i toksikološko-hemijsku analizu. Takođe, od navedenih firmi, kao i preduzeća angažovanog za kontrolu bezbednosti i zdravlja na radu, treba da se pribavi sva potrebna dokumentacija i da se izveštaj dostavi Tužilaštvu na dalje postupanje.

Oglasili su se i iz "Elektroprivrede Srbije", odakle je potvrđeno da se tragedija dogodila dok su angažovani radnici kosili travu uz kanal:

- U skladu sa utvrđenim procedurama, Ogranak TENT je ispunio sve ugovorne obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Policija je obavila uviđaj, a o nesreći su obavešteni nadležni državni organi. "Elektroprivreda Srbije" upućuje saučešće porodicama stradalih.

Kako "Novosti" saznaju, radnici su se udavili u mulju u kanalu, u podnožju pepelišta termoelektrane. U pitanju je bilo redovno održavanje zelenih površina i saobraćajnica u termoelektrani, za šta je bila angažovana firma koja nije u sistemu EPS.

- Uobičajeno su kosili travu trimerima, kao i uvek do sada - kažu radnici "Kolubare". - Odjednom je jedan radnik nestao, odnosno upao je u kanal. Njegov kolega bacio je trimer kojim je do tada kosio i uskočio u kanal, pokušavajući da ga spase. Nažalost, i on je ubrzo nestao ispod površine u kanalu, koji je pun mulja. Sve se odigralo gotovo u trenutku, nije im bilo pomoći.

Radnici termoelektrane ističu da je voda u kanalima čista, prozirna, ali da je dno puno mulja kome se gotovo i ne zna dubina. Kanali se nalaze u neposrednoj blizini deponije pepela uglja, kolubarskog lignita, koji se koristi u termoelektrani za proizvodnju struje.

- Ovako nešto se nikada do sada nije desilo u termoelektrani - kažu radnici. - Do sada je bilo požara, raznih havarija i nezgoda, ali nikada se nijedan radnik nije utopio u kanalu na pepelištu. Istraga će sigurno da utvrdi zbog čega je jedan od radnika upao u veoma duboki kanal.

VUČEVIĆ: HITNA I DETALjNA ISTRAGA

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević zatražio je, povodom pogibije dvojice radnika u TE "Kolubara", da se uradi hitna i detaljna istraga o ovom slučaju i da se preduzme sve kako se ovakve tragedije ne bi dogodile ponovo.

Vučević je porodicama stradalih radnika izrazio najdublje saučešće zbog smrti, koje su, kako je naveo, "nenadoknadiv gubitak".