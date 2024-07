"UDARAO SAM JE I PROSUO JOD PO GLAVI DA BIH SE SPASIO" Ispovest Milovana kojeg je svinja ujela za međunožje

PRIŠAO sam oboru sa jodom u rukama da premažem ranu jednom prasetu. Hteo sam samo da mu sipam na leđa, ali je bežalo pa nisam uspevao. Onda sam ga uhvatio za glavu, a ono je ispustilo krik i krmača me je odmah napala i ugrizla za međunožje. Jednom rukom sam je udario po glavi pokušavajući da se odbranim, a drugom sam joj taj jod prosuo po glavi i tada je malo popustila. Testis mi je bio ne modar nego potpuno crn, morali su da ga odstrane. Krvario sam mnogo, ali sam uspeo da se odvezem do bolnice.

J. Ć.

Ovako za "Novosti" priča Milovan Dinić (51) iz sela Bovan koji je 19. juna zadobio teške povrede genitalija i stomaka kada ga je ujela svinja dok je pokušavao da namaže jod povređenom prasetu.

Lekari aleksinačke bolnice morali da ga operišu i jedan testis odstrane.

- Krvario sam, ali sam stavio zavoj i gazu i mogao sam sam da dovezem kola do bolnice u Aleksincu. Odmah su me pregledali i uradili ultrazvuk, a lekar je rekao da moraju da me operišu i da mi odstrane jedan testis jer je mnogo nagnječen, da ne bi dobio sepsu. Imao sam i povredu na donjem delu stomaka, svinja mi je zubima posekla kožu. U bolnici sam bio od 19. juna do 30. juna. Dobijao sam injekcije, zaštitni serum, infuziju. Sada dolazim na previjanja, uskoro treba da mi skinu konce - izjavio je Milovan.

Naš sagovornik je rekao da tu svinju čuva oko dve godine i uvek je bila agresivna, tako da će morati, kada očuva prasad da je proda.

- Ja je hranim i znam kakva je. Međutim, tog dana sam vršio dezinfekciju, prksao sam je, možda se i zbog toga uznemirila, a dodatno je uznemirilo ovo sa prasetom i krenula je na mene. To je velika svinja ima skoro 200 kilograma - kaže Milovan.