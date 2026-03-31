UHAPŠEN NAPADAČ IZ HUMSKE: Izbo ženu dok je mirno šetala ulicom

PRIPADNICI policije tokom noći identifikovali su i uhapsili B. A. (44), zbog sumnje da je sinoć na Savskom vencu brutalno izbo ženu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), osumnjičenom B. A. određeno je zadržavanje do 48 sati. Prema prvim informacijama iz istrage, njemu se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju, prenosi Telegraf.

Napadnuta žena je sa teškim telesnim povredama opasnim po život hitno transportovana u Urgentni centar. On joj je naneo višestruke ubode u predelu vrata, ruku i leđa.

(Telegraf)

