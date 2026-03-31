UHAPŠEN NAPADAČ IZ HUMSKE: Izbo ženu dok je mirno šetala ulicom
PRIPADNICI policije tokom noći identifikovali su i uhapsili B. A. (44), zbog sumnje da je sinoć na Savskom vencu brutalno izbo ženu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), osumnjičenom B. A. određeno je zadržavanje do 48 sati. Prema prvim informacijama iz istrage, njemu se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju, prenosi Telegraf.
Napadnuta žena je sa teškim telesnim povredama opasnim po život hitno transportovana u Urgentni centar. On joj je naneo višestruke ubode u predelu vrata, ruku i leđa.
(Telegraf)
Preporučujemo
NEVIĐEN PRIZOR NA MOSTU NA ADI: Od automobila ostala gomila ugljenišanog lima
31. 03. 2026. u 08:35
TEŠKA NOĆ ZA HITNU POMOĆ: Pet osoba povređeno u udesima u Beogradu
31. 03. 2026. u 07:09
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
