NOVI DETALJI FILMSKE POTERE U NOVOM SADU: Pijan i drogiran ukrao auto, povređen i policajac
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. A. (44), zbog sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Sumnja se da je on, na Detelinari, ukrao dostavno vozilo, ostavljeno sa ključem u kontakt bravi, te da je, zatim, pokušao da pobegne policiji, najpre ukradenim automobilom, a zatim pešice.
Prilikom ove intervencije, jedan policajac zadobio je lake telesne povrede.
Osumnjičeni je uhvaćen na uglu Rumenačke i Kornelija Stankovića, a utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
S obzirom na to, kao i na činjenicu da je, prilikom potere, oštetio više vozila, protiv njega će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave.
A. A. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
(Blic)
Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu
