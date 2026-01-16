NOVI DETALJI FILMSKE POTERE U NOVOM SADU: Pijan i drogiran ukrao auto, povređen i policajac

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. A. (44), zbog sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Foto: Novosti

Sumnja se da je on, na Detelinari, ukrao dostavno vozilo, ostavljeno sa ključem u kontakt bravi, te da je, zatim, pokušao da pobegne policiji, najpre ukradenim automobilom, a zatim pešice.

Prilikom ove intervencije, jedan policajac zadobio je lake telesne povrede.

Osumnjičeni je uhvaćen na uglu Rumenačke i Kornelija Stankovića, a utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

S obzirom na to, kao i na činjenicu da je, prilikom potere, oštetio više vozila, protiv njega će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave.

A. A. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

(Blic)

BONUS VIDEO:

Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

