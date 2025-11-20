Hapšenja i istraga

SRBIN I CRNOGORAC HTELI DA NAMAME SINA HRVATSKOG MILIONERA: Četiri sata mučili pogrešnu osobu - tražili pare, pa pretili ručnim testerama

В.Н.

20. 11. 2025. u 08:39

CRNOGORAC (39 ) i Srbin (50), navodno pripadnici "srednjeg menadžmenta" kavačkog klana, jedne od najpoznatijih kriminalnih grupa iz crnogorskog podzemlja, našli su se u sredu pred sudom u Beču, gde se suočavaju sa optužnicom za teško mučenje, objavio je Heute.

Foto: Profimedia

Tužilaštvo tvrdi da je ovaj dvojac 2020. godine, zajedno sa drugim osumnjičenima, u Beč namamio osobu za koju su verovali da je sin jednog milionera iz Hrvatske, kao i još jednog 64-godišnjeg Hrvata. U stanu obloženom plastičnom folijom, žrtve su bile vezane, zlostavljane i uz pretnje smrću primoravane da otkriju gde se nalazi novac.

Istražitelji su im ušli u trag zahvaljujući digitalnim porukama koje su međusobno razmenjivali.

"Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu"

Zastrašivali su ih "ručnim testerama i pištoljima sa prigušivačima". Mlađu žrtvu, za koju su pogrešno mislili da je sin hrvatskog milionera, mučili su više od četiri sata. U jednoj od poruka pisalo je: "Ako uskoro ne kažete gde je novac, moraćemo da počnemo da testerišemo".

Zatim su se okrenuli mučenju 64-godišnjaka. Optuženi su svojim šefovima slali poruke tipa: "Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu. Cela mu je glava bila izranjavana, a posečen je i nožem". Navodno je žrtva, jecajući, muškarcima obećala 750.000 evra.

Heute piše da je ovu bečku kriminalnu grupu nadgledao vođa poznat pod nadimkom "Deks(t)er", koji već služi doživotnu kaznu u zatvoru Štajn u Austriji. Iz kancelarije javnog tužioca rekli su da su scene mučenja bile "nešto što se inače viđa samo u televizijskim serijama".

Preti im do 20 godina zatvora

Osumnjičeni su na kraju pustili žrtve. Nedugo potom, u Hrvatskoj su pokušali da iznude novac od njih. Šezdesetčetvorogodišnjak, koji navodno zarađuje za život krijumčarenjem cigareta, uspeo je da sakupi samo 10.000 evra.

Heute navodi da ni on, ni druga žrtva, niti bilo koji svedok tih događaja nisu želeli da identifikuju osumnjičene ili da ih za bilo šta terete. Tužioci kažu da ovakvi slučajevi "spontane amnezije" u kriminalnom miljeu nisu retkost.

Advokat 50-godišnjeg Srbina, Aleksander Filip, tvrdio je pred sudom da je njegov klijent greškom povezan sa tim zločinima jer je njegovo ime "veoma često na Balkanu". Branioci 39-godišnjeg Crnogorca, Rudi Majer i Mirsad Muliju, odbacili su sve navode iz optužnice.

(Jutarnji.hr)

