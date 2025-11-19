Hapšenja i istraga

UPRAVA CARINE: Preparati za mršavljenje ispod tapacirunga

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

19. 11. 2025. u 14:28

Na graničnom prelazu Gradina otkriven je pokušaj krijumčarenja 230 pakovanja raznih preparata za mršavljenje kojima su bili ispunjeni koferi putnika, prostor ispod tapacirunga prtljažnika i iza prednjih sedišta, dok je deo bio prekriven ličnim stvarima na zadnjem sedištu, saopšteno je iz Uprave Carine.

Foto: Uprava carine

Tom prilikom u automobilu je pronađeno 107 pakovanja čaja za mršavljenje, 75 pakovanja kafe za mršavljenje '' i 48 tegli meda za mršavljenje.

Pravosnažnom presudom krijumčarena roba je trajno oduzeta, a putnicima je izrečena i novčana kazna.

