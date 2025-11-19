UPRAVA CARINE: Preparati za mršavljenje ispod tapacirunga
Na graničnom prelazu Gradina otkriven je pokušaj krijumčarenja 230 pakovanja raznih preparata za mršavljenje kojima su bili ispunjeni koferi putnika, prostor ispod tapacirunga prtljažnika i iza prednjih sedišta, dok je deo bio prekriven ličnim stvarima na zadnjem sedištu, saopšteno je iz Uprave Carine.
Tom prilikom u automobilu je pronađeno 107 pakovanja čaja za mršavljenje, 75 pakovanja kafe za mršavljenje '' i 48 tegli meda za mršavljenje.
Pravosnažnom presudom krijumčarena roba je trajno oduzeta, a putnicima je izrečena i novčana kazna.
Preporučujemo
LEKARI U BEOGRADU IMALI PUNE RUKE POSLA: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće
20. 11. 2025. u 07:15
DRVENOM STOLICOM PO GLAVI: Uhapšen Turčin u Surčinu
19. 11. 2025. u 17:46
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)