MALOLETNICI U SMEDEREVU UZ PRETNJU NOŽEM I MASKIRANI IZNUĐIVALI NOVAC: Napali starca i devojku pod okriljem noći
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu rasvetlili su razbojništvo za koje su osumnjičena dvojica maloeltnika.
Inspektori kriminalističke policije identifikovali su petnaestogodišnjaka iz Smedereva, koji je 8. novembra presreo sedamdesetčetvorogodišnjeg muškarcca, i tražio mu novac, na šta oštećeni nije reagovao i nastavio da se kreće prema zgradi u kojoj živi. Osumnjičeni ga je pratio do ulaza u zgradu, sustigao ga, pretio nožem, nakon čega mu je oštećeni dao 15.000 dinara, a osumnjičeni pobegao, saopštila je PU Smederevu.
Osumnjičeni se tereti i za razbojništvo u pokušaju, koje je, kako se sumnja, zajedno sa još jednim, takođe petnaestogodišnjakom, izvršio 10. novembra uveče, na parking prostoru kod smederevske tvrđav. Tada su, maskirani fantomkama i uz pretnju nožem, tražili novac od devojke, ali su pobegli kada je ona rekla da će pozvati policiju.
Protiv osumnjičenih će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, biti podnete krivične prijave.
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)