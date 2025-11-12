Hapšenja i istraga

MALOLETNICI U SMEDEREVU UZ PRETNJU NOŽEM I MASKIRANI IZNUĐIVALI NOVAC: Napali starca i devojku pod okriljem noći

Jelena Ilić

12. 11. 2025. u 13:55

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu rasvetlili su razbojništvo za koje su osumnjičena dvojica maloeltnika.

МАЛОЛЕТНИЦИ У СМЕДЕРЕВУ УЗ ПРЕТЊУ НОЖЕМ И МАСКИРАНИ ИЗНУЂИВАЛИ НОВАЦ: Напали старца и девојку под окриљем ноћи

Foto SK

Inspektori kriminalističke policije identifikovali su petnaestogodišnjaka iz Smedereva, koji je  8. novembra presreo sedamdesetčetvorogodišnjeg muškarcca, i tražio mu novac, na šta oštećeni nije reagovao i nastavio da se kreće prema zgradi u kojoj živi.  Osumnjičeni ga je pratio do ulaza u zgradu, sustigao ga, pretio nožem, nakon čega mu je oštećeni dao 15.000 dinara, a osumnjičeni pobegao, saopštila je PU Smederevu.

Osumnjičeni se tereti i za razbojništvo u pokušaju, koje je, kako se sumnja, zajedno sa još jednim, takođe petnaestogodišnjakom, izvršio 10. novembra uveče, na parking prostoru kod smederevske tvrđav. Tada su, maskirani fantomkama i uz pretnju nožem, tražili novac od devojke, ali su pobegli kada je ona rekla da će pozvati policiju.

Protiv osumnjičenih će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, biti podnete krivične prijave.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUĐENJE ZA RATNI ZLOČIN: Fehiru stigla nova dokumentacija iz Hrvatske
Suđenja

0 1

SUĐENJE ZA RATNI ZLOČIN: Fehiru stigla nova dokumentacija iz Hrvatske

SUĐENjE hrvatskom državljaninu Krunoslavu Fehiru (50), okrivljenom za podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina, odloženo je danas u Sudu za ratne zločine u Beogradu da bi se tužilac Gordana Jekić upoznala sa dokumentacijom koju je branilac Bojan Stanojlović dobio od hrvatskog Ministarstva pravosuđa i predao srpskom sudu.

12. 11. 2025. u 17:34

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠI ŠEF NEMAČKE DIPLOMATIJE UVEREN: Ne bi bilo rata u Ukrajini da je Angela Merkel ostala na vlasti

BIVŠI ŠEF NEMAČKE DIPLOMATIJE UVEREN: Ne bi bilo rata u Ukrajini da je Angela Merkel ostala na vlasti