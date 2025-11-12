MALOLETNICI U SMEDEREVU UZ PRETNJU NOŽEM I MASKIRANI IZNUĐIVALI NOVAC: Napali starca i devojku pod okriljem noći

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu rasvetlili su razbojništvo za koje su osumnjičena dvojica maloeltnika.

Foto SK

Inspektori kriminalističke policije identifikovali su petnaestogodišnjaka iz Smedereva, koji je 8. novembra presreo sedamdesetčetvorogodišnjeg muškarcca, i tražio mu novac, na šta oštećeni nije reagovao i nastavio da se kreće prema zgradi u kojoj živi. Osumnjičeni ga je pratio do ulaza u zgradu, sustigao ga, pretio nožem, nakon čega mu je oštećeni dao 15.000 dinara, a osumnjičeni pobegao, saopštila je PU Smederevu.

Osumnjičeni se tereti i za razbojništvo u pokušaju, koje je, kako se sumnja, zajedno sa još jednim, takođe petnaestogodišnjakom, izvršio 10. novembra uveče, na parking prostoru kod smederevske tvrđav. Tada su, maskirani fantomkama i uz pretnju nožem, tražili novac od devojke, ali su pobegli kada je ona rekla da će pozvati policiju.

Protiv osumnjičenih će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, biti podnete krivične prijave.