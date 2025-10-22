DRAMA NA ZVEZDARI: Razbojnik drvenom motkom tukao radnicu kafića
POLICIJA na Zvezdari uhapsila je u utorak Z. S. (57) zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojničke krađe u jednom ugostiteljskom objektu na Zvezdari.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Incident se dogodio kada je Z. S. ušao u kafić i iz kase uzeo novac. Radnica objekta, M. J. (54), pokušala je da ga spreči u krađi, na šta je osumnjičeni reagovao brutalno.
Z. S. je drvenom motkom, koju je prethodno doneo sa sobom, zadao radnici više udaraca po rukama, nanevši joj telesne povrede, nakon čega se udaljio sa ukradenim novcem.
Osumnjičeni je, međutim, ubrzo uhapšen.
Povređenoj radnici je lekarska pomoć pružena u KBC Zvezdara, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.
Protiv Z. S. je podneta krivična prijava za razbojničku krađu.
(Telegraf.rs)
