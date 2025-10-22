Hapšenja i istraga

DRAMA NA ZVEZDARI: Razbojnik drvenom motkom tukao radnicu kafića

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 16:56

POLICIJA na Zvezdari uhapsila je u utorak Z. S. (57) zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojničke krađe u jednom ugostiteljskom objektu na Zvezdari.

ДРАМА НА ЗВЕЗДАРИ: Разбојник дрвеном мотком тукао радницу кафића

Foto: Lj.P.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Incident se dogodio kada je Z. S. ušao u kafić i iz kase uzeo novac. Radnica objekta, M. J. (54), pokušala je da ga spreči u krađi, na šta je osumnjičeni reagovao brutalno.

Z. S. je drvenom motkom, koju je prethodno doneo sa sobom, zadao radnici više udaraca po rukama, nanevši joj telesne povrede, nakon čega se udaljio sa ukradenim novcem.

Osumnjičeni je, međutim, ubrzo uhapšen.

Povređenoj radnici je lekarska pomoć pružena u KBC Zvezdara, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

Protiv Z. S. je podneta krivična prijava za razbojničku krađu.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%