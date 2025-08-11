POLICIJA MU PRONAŠLA KOKAIN U STANU I NA VIKENDICI: Uhapšen muškarac iz Zrenjanina

ZRENjANINSKA policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je dvadesetjednogodišnjeg L. K. iz Zrenjanina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

B. G.

Policija je kod njega, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi i u njegovoj vikendici pronašla oko 171,5 grama kokaina.

L. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.