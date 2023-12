HAPŠENJE OSUMNJIČENIH ZA POTONUĆE "KARTELA": Pogledajte kako policija sprovodi privedene (VIDEO)

OSEĆAM krivicu što nisam imala snage da vidim foto dokumentaciju i to me strašno proganja. S druge strane znam da ništa ne bih dobila, samo novu patnju za koju nisam sigurna da bih mogla da prevaziđem. Fotografije su u sefu kod mog prijatelja, da ih ni Ivan ni naš sin ne bi videli. Stalno zamišljam scenario kako sam mogla da sprečim to što se dogodilo. Da sam išla pored škole i obratila mu se: "Hej ti mali". Da sam nešto mogla da uradim, a nisam.