USKORO VIDLJIVE PRVE KONTURE HALE: Na gradilištu u Surčinu, gde niče "Ekspo", dnevno radi do 1.000 radnika

GRAĐANI će do kraja godine moći da vide prve konture hala u kojima će biti organizovana međunarodna specijalizovana izložba "Ekspo 2027" u Beogradu. Na gradilištu u Surčinu dnevno radi između 500 do 1.000 radnika, a kako radovi budu odmicali njihov broj će se povećavati.

Foto: Instagram/mali_sinisa

Rok za završetak zone "Ekspa", koji se prostire na 25 hektara je do septembra 2026. godine, a rejon Nacionalnog stadiona se prostire na 32 hektara i predviđeno je da bude izgrađen do decembra iste godine, kao i Centar za vodene sportove. Područje sa 1.500 stambenih jedinica treba da bude završeno u trećem kvartalu 2026. Gradi se i 12 kilometara saobraćajnica i druge prateće infrastrukture, a radiće se i 18 kilometara pruge od Zemun Polja do stadiona.

Prema rečima v. d. generalnog direktora Građevinske direkcije Srbije (GDS) Borisa Bjelice, projekti za "Ekspo" su najveći program koji se realizuje u Srbiji u poslednjih 30 do 40 godina. On navodi da se završava godinu dana kako su počeli pripremni radovi na izgradnji, i da GDS sprovodi pet projekata na ovom prostoru u ime Vlade Srbije. Kako je objasnio, prvo su morali na toj lokaciji da nasipaju teren i da urade konsolidaciju tla, da bi se podigli od nivoa podzemnih voda.

- Instalirani su šipovi, ukupno 1.650, takođe i glavne grede i to je osnova i temelji objekata - kaže Bjelica. - Postavljeno je 12 stubova, a najkasnije polovinom ovog meseca nastaviće se sa njihovim postavljanjem. Konkretno, to je Hala broj 5, ona je najveća hala, visine 13 metara, površine 12.500 kvadrata. Pored nje tu će biti još šest hala, znači ukupno sedam i upravna zgrada. I to je taj centralni deo "Ekspa".

Pored toga, kako dodaje, priprema se izrada idejnog rešenja za Nacionalni paviljon na površini od oko šest hektara.

- Jezgro "Ekspa" biće 25 hektara, sa svim pripadajućim sadržajima, parkingom i drugim površinama, dakle, više od 50-60 hektara prostora - ističe Bjelica. - Planirane su određene muzejske postavke u okviru dela za Nacionalni paviljon, ali to je i dalje u razradi.

Osim toga, radi se i na pripremnim radovima za izgradnju Nacionalog stadiona, i već se vidi kontura kruga koja obuhvata šest hektara za stadion.

- Što se tiče izgradnje stanova, od oktobra očekujemo radove u toj zoni, koja se prostire na devet hektara sa gornje strane celog kompleksa - kaže Bjelica. - Takođe, očekujemo da će radovi na izgradnji Centra za vodene sportove krenuti početkom 2025. godine.

On ističe da će ova zona biti jedan magnet koji će omogućiti da se ona i dalje širi. Samo u poslednjih deset godina, kako dodaje, promet saobraćajnica u Srbiji je dupliran, u Beogradu je broj hotela sa 60 porastao na blizu 90, a to se i dalje razvija.