LEPA VEST ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Počinje isplata novčanih naknada

BROJ poginulih u snažnom nevremenu koje je pogodilo severne, centralne i južne delove Čilea porastao je na 10, dok je više od 2.400 ljudi pogođeno posledicama nepogode, a više od 104.000 ostalo je odsečeno zbog poplava i odrona, saopštila je Nacionalna služba za prevenciju i odgovor na katastrofe.