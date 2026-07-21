Ekonomija

LEPA VEST ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Počinje isplata novčanih naknada

V.N.

21. 07. 2026. u 07:16

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REDOVNA novčana naknada nezaposlenima za jun biće isplaćena danas, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija u sredu, 22. jula, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ОВУ ГРУПУ ГРАЂАНА: Почиње исплата новчаних накнада

FOTO: Depositphotos/miroslav110

Primanja će biti isplaćena preko Banke Poštanska štedionica.

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