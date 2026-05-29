Ekonomija

NOVE CENE GORIVA NA PUMPAMA U SRBIJI: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih 7 dana

V.N.

29. 05. 2026. u 13:09

DANAS od 15 časova, na pumpama širom Srbije, na snagu stupaju nove cene goriva.

НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА НА ПУМПАМА У СРБИЈИ: Ево колико ћемо плаћати бензин и дизел наредних 7 дана

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 196 dinar, dok će cena evrodizela biti 222 dinara za litar.

U odnosu na prošlu nedelju, benzin je poskupeo za 3 dinara, dok je dizel pojeftinio za 3 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 5.juna.

ORLOVI NA IVICI AMBISA: Nica strepi za opstanak protiv desetostrukog prvaka Francuske

