DRŽAVA DAJE GRAĐANIMA DO 20.000 DINARA: Rok uskoro ističe, požurite da se prijavite, a evo i kako
OVIM pravilnikom bliže se propisuje uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.
Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj za najviše 6.000 grla tovnih svinja.
Pravo na podsticaje imaju:
- Pravno lice,
- Preduzetnik i
- Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Podsticaji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi podnosi se u skladu sa objavom Javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja.
Zahtevi se podnose u periodu od 11. maja do 11. juna 2026. godine preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji:
Za grla predata klanici od 21.05.2025. do 11.05.2026. god.
Za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 21.06.2025. do 11.05.2026. godine.
Podsticaji po grlu iznose:
- Junad – 22.000 din.
- Svinje – 1.500 din.
- Jagnjad – 3.000 din.
- Jarad – 3.000 din.
Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDE
Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.
BONUS VIDEO:
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NEBO KONAČNO VRAĆA SVE DOBRO: Ova tri znaka su ušla u period sreće i velikog novca
22. 05. 2026. u 13:51
VLADA ODOBRILA OGROMAN NOVAC: Evo kome stižu bespovratna sredstva
22. 05. 2026. u 12:55
LEŽU PARE NEZAPOSLENIMA: Poznat tačan datum isplate naknada
22. 05. 2026. u 12:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"TRAMP JE U PRAVU, ŠVERCOVALI SMO SE": Kolinda o napetostima između Rusije i NATO-a: "Bojim se eskalacije!"
JOŠ jedan neidentifikovani dron juče je ušao je u vazdušni prostor Litvanije - treći dan zaredom. Glavni sekretar NATO-a Mark Rute, tokom poseta vežbi civilne odbrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman da odgovori na svaku pretnju.
22. 05. 2026. u 08:40
Komentari (0)