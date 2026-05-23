Ekonomija

DRŽAVA DAJE GRAĐANIMA DO 20.000 DINARA: Rok uskoro ističe, požurite da se prijavite, a evo i kako

В.Н.

23. 05. 2026. u 08:13

OVIM pravilnikom bliže se propisuje uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

ДРЖАВА ДАЈЕ ГРАЂАНИМА ДО 20.000 ДИНАРА: Рок ускоро истиче, пожурите да се пријавите, а ево и како

Foto: Profimedia

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj za najviše 6.000 grla tovnih svinja.

Pravo na podsticaje imaju:

  • Pravno lice,
  • Preduzetnik i
  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Podsticaji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi podnosi se u skladu sa objavom Javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja.

Zahtevi se podnose u periodu od 11. maja do 11. juna 2026. godine preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji:

Za grla predata klanici od 21.05.2025. do 11.05.2026. god.

Za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 21.06.2025. do 11.05.2026. godine.

Podsticaji po grlu iznose:

  • Junad – 22.000 din.
  • Svinje – 1.500 din.
  • Jagnjad – 3.000 din.
  • Jarad – 3.000 din.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDE

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.

KO JE CRVENI KOMANDANT? Jedini Srbin general Crvene armije - Lenjin mu bio zahvalan, stradao od Staljinove ruke (FOTO)
KO JE CRVENI KOMANDANT? Jedini Srbin general Crvene armije - Lenjin mu bio zahvalan, stradao od Staljinove ruke (FOTO)

ISTORIJA Sovjetskog Saveza, svetske supersile 20. veka, upamtila je brojne heroje, borce, oficire koji su svojim junaštvom i rezultatima zadivili svet. U periodu kada se SSSR tek stvarao i uzdizao, značajan pomena bio je i doprinos jednog Srbina, Danila Srdića (1896-1937), prvog i jedinog Srbina koji je bio general Crvene armije. Ovo je njegova priča.

