PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je EU pretrpela gubitke od 25 milijardi evra zbog vojne operacije SAD i Izraela protiv Irana, koja je povezana sa rastom cena energenata.

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Za 54 dana od početka konflikta naš račun za nabavljene ugljenične resurse porastao je za 25 milijardi evra, pritom nismo kupili ni jednu molekulu više - citira je TASS.

Istovremeno, šefica EK je napomenula da evropske zemlje moraju "ubrzati primenu alternativnih izvora energije".

Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio da će odbijanje Evropske unije da se oslanja na ruske energetske resurse pogoršati njene energetske probleme usred krize na Bliskom istoku.