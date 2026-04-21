Energetski slom nezapamćenih razmera: IEA oslobađa 400 miliona barela nafte da spreči totalni haos

DIREKTOR Međunarodne energetske agencije Fatih Birol (IEA) izjavio je da sukob između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela stvara najtežu energetsku krizu sa kojom se svet ikada suočio.

Foto: Veštačka inteligencija

Birol je u intervjuu za Radio Frans Inter rekao da je "ovo zaista najveća kriza u istoriji", navodeći da se trenutna situacija pogoršava kombinacijom krize na tržištu nafte i gasa i već postojećih poremećaja izazvanih ratom Rusije i Ukrajine, preneo je Rojters. Prema njegovim rečima, globalna energetska tržišta su u lošijem stanju nego tokom prethodnih velikih kriza 1973, 1979. i 2022. godine.

Sukob na Bliskom istoku doveo je do poremećaja pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, kroz koji prolazi oko petine svetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.

Situacija je dodatno opteretila globalno snabdevanje energentima, već pogođeno smanjenim ruskim isporukama Evrope.

IEA je ranije ovog meseca saopštila da je spremna da oslobodi rekordnih 400 miliona barela nafte iz strateških rezervi kako bi ublažila rast cena izazvan krizom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO