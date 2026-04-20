Telekom oborio rekorde: Godišnji prihod 2,3 milijarde €, profit 1,3 milijarde

TELEKOM Srbija je u prethodnoj godini ostvario rekordne poslovne rezultate, uz prihod od 2,3 milijarde evra, dok je operativni profit dostigao 1,3 milijarde evra, izjavio je danas generalni direktor kompanije Vladimir Lučić i dodao da je potpuno ukidanje rominga sa Evropskom unijom moguće već u 2027.

Foto: Tanjug/Zoran Milić

Najveći doprinos rezultatima dolazi iz Srbije gde su, kaže, prihodi iznosili 1,65 milijardi evra, a operativni profit 960 miliona evra.

Lučić je naveo da je finalni revizorski izveštaj potvrdio i neto profit od veći od 200 miliona evra u 2025. godini, dok se na osnovu rezultata iz prvog kvartala 2026. očekuje da će neto profit u tekućoj godini premašiti 300 miliona evra.

On je naglasio da je među prioritetima Telekoma Srbija, koji će biti od najveće koristi za građane naše zemlje i celog regiona, potpuno ukidanje rominga sa Evropskom unijom.

"Moramo da intenzivno radimo sa Evropskom komisijom da Zapadni Balkan i EU postanu jedinstveno telekomunikaciono tržište i da se ukine roming. Roming dodaci za EU već sada su značajno jeftiniji, ali idemo ka potpunom ukidanju. Očekujemo odluku EK, nadam se, u toku sledeće godine. Telekom Srbija se snažno zalaže za to", rekao je Lučić u emisiji "Dan na dan" na TV Prva.

On je podsetio na uspešnu transformaciju poslovanja Telekoma Srbija.

"Podsetiću da smo 2018, kada smo počinjali sa transformacijom kompanije, imali ukupne prihode manje od milijardu evra i da je protiv Telekoma punih sedam godina vođena izuzetno snažna medijska, politička i lobistička kampanja kako u Srbiji, tako i u Briselu i Vašingtonu. Pokazalo se, međutim, da istina pobeđuje, da stotinu i hiljadu puta izgovorena laž ne može da postane istina. Potvrđeno je i da je naša strategija konsolidacije tržišta, kupovinom velikog dela biznisa Junajted grupe, bila apsolutno ispravna", napomenuo je on.

Prema njegovim rečima, Telekom Srbija danas u Srbiji ima tržišno učešće veće od 60 odsto, uz poziciju jedinog operatera koji se bavi i proizvodnjom medijskog sadržaja, dok konkurentski operateri plaćaju kompaniji za korišćenje sadržaja i optičke infrastrukture.

Takođe je naveo da je kompanija akvizicijom platforme za dijasporu NetTV od Junajted grupe postala jedini legalni operater televizijskih kanala iz regiona u inostranstvu, sa više od 300 kanala u ponudi i to najvišeg tehničkog kvaliteta.

Lučić je ukazao i na problem piraterije u distribuciji TV sadržaja, posebno u dijaspori, navodeći da Telekom Srbija u borbi protiv tog problema sarađuje i sa Evropolom.

Dodao je da legalni paketi kompanije nisu skuplji od piratskih, uz prednost mesečnog plaćanja i višeg kvaliteta i pouzdanosti.

Kao ključni pravac budućeg razvoja, Lučić je izdvojio jačanje međunarodnih partnerstava, pre svega sa institucijama i kompanijama iz Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji.

"⁠Nas je kao regionalnog partnera izabrala Evropska investiciona banka, zvanična finansijska institucija Evropske unije, jedina smo kompanija sa Zapadnog Balkana sa predstavništvom u Briselu. Globalni operater Vodafon nam je partner već pet godina, koristimo njihov sistem nabavki, po najvišim svetskim standardima, sa najboljim cenama i maksimalnom transparentnošću. Što se tiče SAD, na tome radimo veoma mnogo i veoma uspešno. Uz saradnju sa Bankom Amerike, uspostavili smo partnerstvo sa Džej Pi Morganom, koji je svetski broj jedan. U narednih mesec dana treba da potpišemo ugovor za razvoj 5G mreže sa američkom državnom Eksim bankom, kao jedini operater u celoj Evropi koji sa njima ima direktnu saradnju, što će doneti nove američke investicije u celom regionu", poručio je Vladimir Lučić.

Poseban fokus, kako je istakao, biće na razvoju veštačke inteligencije, gde Telekom Srbija vidi šansu za pozicioniranje kao regionalni partner američkog tehnološkog ekosistema.

Lučić je ocenio da su Sjedinjene Američke Države globalni centar razvoja AI i da kompanija želi da bude deo tog tržišta kroz saradnju sa velikim tehnološkim firmama i institucijama.

"Imamo šansu pre svega baš u domenu AI da budemo veliki američki partner za celu Evropu, s obzirom na to da je EU pogrešila u definisanju prioriteta. Izuzetno sam zadovoljan saradnjom sa administracijom SAD. Delimo i zajedničke prioritete kao što su AI, sajber bezbednost, startapova. Rado smo viđeni gosti u Vašingtonu, u Stejt departmentu i Ministarstvu trgovine, što koristimo i za bolje povezivanje sa najvećim digitalnim kompanijama", ukazao je Lučić.

Govoreći o poslovanju na Kosovu i Metohiji, Lučić je rekao da je Telekom Srbija opstao zahvaljujući Briselskom sporazumu i podršci američke administracije, ali da i dalje postoje problemi u primeni dogovorenih obaveza.

"⁠Mi smo opstali na KiM faktički zahvaljujući Briselskom sporazumu, taj dokument je bio osnova da sprečimo gušenje i gašenje naše firme MTS pre tri godine, gde smo imali snažnu podršku administracije SAD. Nažalost, i posle 13 godina od potpisivanja tog sporazuma, mnogo toga nije ispunjeno, uključujući obavezu Prištine da raspiše tender za treću mobilnu licencu, što odbijaju da urade jer znaju da bismo, kao lider telekomunikacija na celom Zapadnom Balkanu, sigurno pobedili. Imamo oko 30.000 pretplatnika na KiM koji koriste vrlo dobar internet i iste TV kanale kao u ostatku Srbije", naveo je on.

Kako je napomenuo, razvoj mobilne mreže na Kosovu i Metohiji je ograničen, ali Telekom Srbija nastavlja aktivnosti sa ciljem učešća na budućem tenderu, pošto veruje da će u tom slučaju osvojiti licencu kao ubedljivo najkvalitetniji ponuđač.

Lučić je najavio da kompanija planira ulazak na tržište Sjedinjenih Američkih Država u narednim mesecima, čime bi proširila poslovanje koje već obuhvata Nemačku, Švajcarsku i Austriju.

Telekom Srbija bi u SAD trebalo da počne sa radom u septembru, sa ponudom namenjenom dijaspori sa Zapadnog Balkana.

Cilj kompanije je da paketi budu, kako je naveo, i do dvostruko jeftiniji u odnosu na konkurentske operatere na američkom tržištu.

Korisnicima bi, kako je istakao Lučić, bili dostupni neograničeni pozivi unutar Sjedinjenih Američkih Država, kao i prema Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, uz više od 300 regionalnih TV kanala.

Kompanija je, kako je naveo, završila testiranja i planira da koristi mrežu operatera AT&T, dok je u toku završna faza dobijanja regulatornih dozvola u SAD.

Lučić je ocenio da je Telekom Srbija u Nemačkoj zabeležio snažan rast interesovanja korisnika, navodeći da kompanija u Minhenu ima tri poslovnice, dok su nove u planu u Diseldorfu i Štutgartu, kao i u drugim gradovima sa velikom dijasporom iz regiona.

Korisnicima se, prema njegovim rečima, omogućava zadržavanje postojećeg broja, besplatno telefoniranje, pristup paketu od oko 300 TV kanala, kao i kupovina digitalnog TAG uređaja za jednostavniji dolazak automobilom u Srbiju.

Lučić je posebno istakao rezultate Telekomovog fonda za finansiranje startapova, navodeći da je prema revizorskom izveštaju za 2025. godinu fond završio poslovnu godinu sa višemilionskim dobitkom.

Dodao je da je vrednost ulaganja u startap kompanije gotovo deset puta veća od uloženog kapitala.

Kompanija trenutno nema plan da prodaje vlasničke udele u strata firmama koje finansira, jer očekuje njihov dalji rast vrednosti.

Kao primer je naveo startap iz Švedske koji je razvio robota za rukovanje bobičastim voćem, već primenjenog u skandinavskim zemljama.

