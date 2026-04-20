"Rusija ostaje ključni igrač na energetskom tržištu": Peskov o ublažavanju američkih sankcija na naftu
DMITRIJ Peskov poručio je da Rusija ostaje ključan energetski igrač, dok su SAD produžile ublažavanje sankcija na rusku naftu do 16. maja 2026. godine.
Portparol ruskog predsednika, Dmitrij Peskov, poručio je danas da Rusija ostaje ključni igrač na energetskim tržištima, koja kako je naveo prolaze kroz "izazovna vremena".
- Rusija ostaje odgovoran i veoma važan igrač na globalnim energetskim tržištima. Tržišta trenutno prolaze kroz teška vremena i, naravno, ruske količine je veoma teško ignorisati - rekao je Peskov novinarima, prenosi Interfaks.
Komentarišući produženje odluke o ublažavanju sankcija SAD na prodaju ruske nafte, Peskov je rekao da je nemoguće ne uzeti u obzir ruske energetske rezerve veoma na globalnim tržištima.
Ministarstvo finansija SAD je u subotu objavilo da je obnovilo licencu za prodaju ruske nafte, produžavajući ublažavanje američkih sankcija na sirovu naftu utovarenu na brodove pre 17. aprila.
U licenci, objavljenoj na veb-sajtu Ministarstva finansija, navodi se da će ova dozvola važiti do 16. maja 2026. godine.
(Tanjug)
