"Rusija ostaje ključni igrač na energetskom tržištu": Peskov o ublažavanju američkih sankcija na naftu

DMITRIJ Peskov poručio je da Rusija ostaje ključan energetski igrač, dok su SAD produžile ublažavanje sankcija na rusku naftu do 16. maja 2026. godine.

Foto: Profimedija/Zuma Press/Grigory Sysoyev

Portparol ruskog predsednika, Dmitrij Peskov, poručio je danas da Rusija ostaje ključni igrač na energetskim tržištima, koja kako je naveo prolaze kroz "izazovna vremena".

- Rusija ostaje odgovoran i veoma važan igrač na globalnim energetskim tržištima. Tržišta trenutno prolaze kroz teška vremena i, naravno, ruske količine je veoma teško ignorisati - rekao je Peskov novinarima, prenosi Interfaks.

Komentarišući produženje odluke o ublažavanju sankcija SAD na prodaju ruske nafte, Peskov je rekao da je nemoguće ne uzeti u obzir ruske energetske rezerve veoma na globalnim tržištima.

Ministarstvo finansija SAD je u subotu objavilo da je obnovilo licencu za prodaju ruske nafte, produžavajući ublažavanje američkih sankcija na sirovu naftu utovarenu na brodove pre 17. aprila.

U licenci, objavljenoj na veb-sajtu Ministarstva finansija, navodi se da će ova dozvola važiti do 16. maja 2026. godine.

(Tanjug)

