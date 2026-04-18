Mateo Salvini opleo po Briselu: Predlozi o rešavanju energetske krize skandalozni!

ZAMENIK premijera i ministar saobraćaja Mateo Salvini izjavio je da zvaničnici EU nakon što su pozvali na isključivanje grejanja u domaćinstvima i kancelarijama, a kako bi ublažili krizu sa gorivom i računima nastalu zbog rata u Iranu, "nisu normalni".

On je na Telelombardiji rekao da je jedina ozbiljna stvar koju Brisel može da uradi da suspenduje evropska pravila- prenosi Ansa.

- Predlozi Brisela za prevazilaženje visokih računa su: isključiti grejanje, manje raditi, manje putovati i manje prati. Ako su ovo rešenja za rat u Iranu i visoke troškove računa i dizela, recite mi da li su oni u Briselu normalni - rekao je Salvini povodom predloga EU za rešavanje energetske krize.

Dodao je da EU mora da ukine Pakt o stabilnosti i budžetska ograničenja.

-Mi plaćamo za Evropu i održavamo je- zaključio je Salvini.

Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen predložio je mere ograničenja poput rada na daljinu, ograničenja kretanja automobila nedeljom i smanjenje putovanja privatnim vozilima i time pozvao države članice da usvoje što više od deset tačaka Međunarodne agencije za energetiku zbog velike zabrinutosti za sigurnost snabdevanja.

(Tanjug)

