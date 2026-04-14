Rusija uvećala prihode: Martovski izvoz nafte vredeo 19 milijardi dolara

MEĐUNARODNA energetska agencija (IEA) u svom najnovijem izveštaju saopštila je da je Rusija u martu u odnosu na februar povećala prihode od izvoza nafte i naftnih derivata za 9,3 milijarde dolara, na ukupno 19 milijardi dolara.

Foto: Unsplash/Maria Lupan

Prema izveštaju IEA, cena nafte marke Urals u Primorsku u martu je porasla za 32,70 dolara po barelu, dostigavši 75,51 dolar po barelu, prenosi Sputnjik.

Prihodi od izvoza sirove nafte u martu 2026. godine porasli su za 5,4 milijarde dolara u odnosu na februar, dok su prihodi od izvoza naftnih derivata povećani za 3,9 milijardi dolara.

Izvoz nafte iz Rusije u martu porastao je za 0,27 miliona barela dnevno, na 4,6 miliona barela dnevno, dok je izvoz naftnih derivata povećan za 0,05 miliona barela dnevno, na 2,5 miliona barela dnevno.

(Tanjug)

BONUS VIDEO