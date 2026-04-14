Rusija uvećala prihode: Martovski izvoz nafte vredeo 19 milijardi dolara
MEĐUNARODNA energetska agencija (IEA) u svom najnovijem izveštaju saopštila je da je Rusija u martu u odnosu na februar povećala prihode od izvoza nafte i naftnih derivata za 9,3 milijarde dolara, na ukupno 19 milijardi dolara.
Prema izveštaju IEA, cena nafte marke Urals u Primorsku u martu je porasla za 32,70 dolara po barelu, dostigavši 75,51 dolar po barelu, prenosi Sputnjik.
Prihodi od izvoza sirove nafte u martu 2026. godine porasli su za 5,4 milijarde dolara u odnosu na februar, dok su prihodi od izvoza naftnih derivata povećani za 3,9 milijardi dolara.
Izvoz nafte iz Rusije u martu porastao je za 0,27 miliona barela dnevno, na 4,6 miliona barela dnevno, dok je izvoz naftnih derivata povećan za 0,05 miliona barela dnevno, na 2,5 miliona barela dnevno.
(Tanjug)
