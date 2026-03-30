PRAG - 5,4 MILIONA ZA POREZ ZA EKSTRAPLATE: Počela poreska prijava za namet na dohodak građana iz 2025.

KAO i svake godine, svi građani Srbije, ali i stranci koji su tokom 12 meseci na teritoriji naše zemlje, zaradili više od tri prosečne godišnje plate, imaju obavezu da da podnesu poresku prijavu na dohodak. Sada je prag 5.439.096 dinara i svi koji su u 2025. imali prihod veći od tog iznosa moraće da plate namet "za bogate", jer prosečna godišnja zarada u Srbiji lane je iznosila 1.813.032 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave je 15. maj ove godine. U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u kalendarskoj 2025. godini, a namet se plaća na sve zarađeno iznad 5.439.096 dinara.

Kojim procentom će se oporezovati zarade, zavisi od njihovog iznosa. Prema zakonu, 10 odsto je namet na zarade do 10.878.192 dinara, što čini šest godišnjih zarada, a porez se plaća na razliku između 5.439.096 i 10.878.192 dinara. Po stopi od 15 procenata biće oporezovana primanja veća od 10.878.193 dinara.

Zakonom su predviđeni i odbici koje su utvrđeni prilikom plaćanja ovog poreza "za bogate". Tako da poreski obveznik koji je lane zaradio više od 5,43 miliona dinara, ima pravo na odbitak od 725.213 dinara za sebe i po 271.955 dinara za svakog izdržavanog člana porodice. Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Isključivo elektronski PORESKA prijava za godišnji porez na dohodak građana (obrazac PP GPDG) podnosi se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave. Za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave neophodno je da obveznik ima kvalifikovani elektronski sertifikat ili e-ID nalog za pristup portalu Poreske uprave "e-Porezi". Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2025. utvrđuje se i plaća samooporezivanjem.

Olakšice pri plaćanju imaju i mlađi od 40 godina. Obveznici ovog godišnjeg poreza, koji su poslednjeg dana 2025. imali manje od 40 godina života, imaju pravo na umanjenje od dodatnih 5.439.096 dinara. To znači da mlađi od 40 godina, koji su lane po osnovu plata, prihoda od samostalne delatnosti ili autorskih i srodnih i prava industrijske svojine, zaradili do 10.878.193 dinara ili šest prosečnih godišnjih plata, nemaju obavezu da prijavljuju svoja godišnja primanja. Sve iznad tog iznosa, moraju da prijave poreznicima kako bi to bilo oporezovano.

Ulaganjem u alternativne investicione fondove mogu se ostvariti olakšice u oporezivanju. Tako obveznici koji žele da umanje svoje namete na dohodak imaju pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50 odsto ulaganja koje je izvršeno u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. Ta olakšica ne može biti veći od 50 procenata poreske obaveze. Svi koji su zaradili iznad tri prosečne godišnje plate treba da znaju da je period tokom kojeg poreski obveznik ne sme da otuđi investicione jedinice kako bi ostvario pravo na to umanjenje je skraćen sa tri na dve godine.

Lane su poreznicima svoja primanja prijavila 29.533 građana Srbije. Toliko njih je 2024. godine prihodovalo više od 4.874.508 dinara, koliko su iznosile tri godišnje prosečne zarade. Najveći prijavljeni godišnji prihod je bio 1,4 milijarde dinara, što je gotovo 12 miliona evra ili - milion evra mesečno.

Među onima koji su lane prijavljivali svoje zarade najčešće su bili menadžeri, direktori, inženjeri, ekonomisti i pravnici, a 83 odsto prijavljenih, kako su pokazali podaci Poreske uprave, bili su muškarci. Najveći broj prijava, ukupno 19.526, stigao je od građana sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd. U kovertama 100 najvećih prijavljenih prihoda koju su imali u najvećem delu državljani Srbije, bilo je između 260 miliona i 1,4 milijarde dinara.