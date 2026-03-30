SKOČILE CENE NAFTE: Dostigle nivo od 115 dolara po barelu

CENE nafte premašile su danas 115 dolara po barelu prilikom otvaranja tržišta u Aziji, dok se nastavljaju vazdušni udari u zemljama na Bliskom istoku, nešto više od mesec dana nakon početka rata u Iranu.

FOTO: Tanjug/AP

Cena sirove nafte marke "brent" je 115,84 dolara, što je povecanje od 2,9 odsto u odnosu na cenu od petka, prenosi BBC.

Cena te nafte po barelu bila je oko 72 dolara po barelu pre 28. februara, kada su počeli američki i izraelski napadi na Iran.

Prošle nedelje cena nafte marke "brent" dostigla je vrhunac od 118 dolara po barelu 19. marta, a od petka popodne je bila nešto ispod 112 dolara, što je znatno više u odnosu na cenu pre početka rata.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: