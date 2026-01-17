Ekonomija

TREND KOJI POLAKO OSVAJA SRBIJU: Sve više građana ovako dolazi do dodatnog novca - zarada oko 900 dinara po satu

K. Despotović

17. 01. 2026. u 15:15

SVE veći broj građana u Srbiji traži načine da popravi kućni budžet mimo redovnog zaposlenja, a jedan od dodatnih poslova koji je poslednjih godina stekao veliku popularnost jeste - šetnja pasa.

Ova vrsta angažmana privlačna je zbog jednostavne organizacije, fleksibilnog radnog vremena i mogućnosti da se lako uklopi u svakodnevne obaveze, uz solidnu dodatnu zaradu.

Cena šetnje psa na tržištu u proseku iznosi oko 900 dinara po satu, a mnogi koji se bave ovim poslom odlučuju se za dve kraće ture dnevno – jednu ujutru, pre odlaska na posao, i drugu u večernjim satima. Na taj način, za ukupno sat vremena angažovanja dnevno, moguće je obezbediti dodatni novac koji može poslužiti za plaćanje računa, ali i za lične potrebe poput putovanja ili hobija.

Prema mišljenju stručnjaka, ovakvi poslovi, iako naizgled mali, mogu imati značajan uticaj na kvalitet života. Posebno su zanimljivi studentima i mladima, ali i svima koji žele da rasterete porodični budžet bez odricanja od stalnog posla. Pored šetnje pasa, sve su traženiji i poslovi dostave hrane, povremeno čišćenje stanova, kao i angažmani preko onlajn platformi za kratkoročne i povremene zadatke.

– Ljudi danas sve više traže fleksibilnost. Dodatni poslovi su privlačni jer se mogu obavljati pre ili posle redovnog radnog vremena, a ne oduzimaju previše vremena – objašnjava jedan od onih koji se profesionalno bave šetnjom pasa.

Trend pokazuje da je sve više građana spremno da se oproba u ovakvim „mikro-poslovima“, koji donose stabilan dodatni prihod, a pritom ne remete ustaljeni dnevni ritam.

