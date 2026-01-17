TREND KOJI POLAKO OSVAJA SRBIJU: Sve više građana ovako dolazi do dodatnog novca - zarada oko 900 dinara po satu
SVE veći broj građana u Srbiji traži načine da popravi kućni budžet mimo redovnog zaposlenja, a jedan od dodatnih poslova koji je poslednjih godina stekao veliku popularnost jeste - šetnja pasa.
Ova vrsta angažmana privlačna je zbog jednostavne organizacije, fleksibilnog radnog vremena i mogućnosti da se lako uklopi u svakodnevne obaveze, uz solidnu dodatnu zaradu.
Cena šetnje psa na tržištu u proseku iznosi oko 900 dinara po satu, a mnogi koji se bave ovim poslom odlučuju se za dve kraće ture dnevno – jednu ujutru, pre odlaska na posao, i drugu u večernjim satima. Na taj način, za ukupno sat vremena angažovanja dnevno, moguće je obezbediti dodatni novac koji može poslužiti za plaćanje računa, ali i za lične potrebe poput putovanja ili hobija.
Prema mišljenju stručnjaka, ovakvi poslovi, iako naizgled mali, mogu imati značajan uticaj na kvalitet života. Posebno su zanimljivi studentima i mladima, ali i svima koji žele da rasterete porodični budžet bez odricanja od stalnog posla. Pored šetnje pasa, sve su traženiji i poslovi dostave hrane, povremeno čišćenje stanova, kao i angažmani preko onlajn platformi za kratkoročne i povremene zadatke.
– Ljudi danas sve više traže fleksibilnost. Dodatni poslovi su privlačni jer se mogu obavljati pre ili posle redovnog radnog vremena, a ne oduzimaju previše vremena – objašnjava jedan od onih koji se profesionalno bave šetnjom pasa.
Trend pokazuje da je sve više građana spremno da se oproba u ovakvim „mikro-poslovima“, koji donose stabilan dodatni prihod, a pritom ne remete ustaljeni dnevni ritam.
(24sedam)
BONUS VIDEO:
GOLUBOVI KAO "KUĆNI LjUBIMCI": Muke stanara u Bulevaru Mihaila Pupina
Preporučujemo
I OVO JE DEO KARIJERE: Kako odbiti ponudu za posao - Pristojan i profesionalan vodič
17. 01. 2026. u 08:00
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)