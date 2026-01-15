AMERIČKI FOND „OTKRIO“ CARSKI DUG: Rusiji stigla faktura stara više od jednog veka

AMERIČKI investicioni fond Noble Capital RSD podneo je tužbu federalnom sudu SAD protiv Ruske Federacije, Ministarstva finansija, Centralne banke Rusije i Fonda nacionalnog blagostanja, zahtevajući 225 milijardi dolara po osnovu obveznica Ruske imperije iz 1916. godine, prenosi RBK.

Foto: AP

Tužba je registrovana pred sudom u okrugu Kolumbija. Fond predlaže da se dug namiri iz ruskih suverenih aktiva koje su zamrznute nakon 2014. i 2022. godine.

U Noble Capital RSD tvrde da su zakoniti vlasnici obveznica Ruske imperije u nominalnoj vrednosti od 25 miliona dolara, sa kamatnom stopom od 5,5 odsto, koje su plasirane preko banke National City Bank of New York. Prema stavu fonda, iako je Sovjetska Rusija 1918. godine odbila da prizna spoljni dug, obaveze prema privatnim stranim investitorima nisu prestale da važe, a Rusija je kao pravni naslednik SSSR-a preuzela i ta dugovanja.

Uz obračun kamate tokom više decenija, ukupna potraživanja fonda procenjuju se na najmanje 225 milijardi dolara.

Stručnjaci koje je konsultovao RBK ocenjuju da su šanse fonda za naplatu ograničene, pre svega zbog principa državnog suverenog imuniteta i zastarelosti potraživanja. Ipak, ukazuju da tužba može predstavljati pokušaj stvaranja pravnog presedana i premeštanja pitanja zamrznutih aktiva iz političke sfere u domen privatnog prava.

(sputnikportal.rs)

