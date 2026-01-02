U 2026. STUPA NA SNAGU NOVI SISTEM ULASKA U EU: Neće biti besplatan - Ovo su svi detalji

U 2026. GODINI stupa na snagu još jedan novi sistem ulaska u Evropsku uniju - ETIAS.

U oktobru 2025. godine počela je postepena primena sistema za ulazak i izlazak (EES), a nakon njegove potpune implementacije sledi novi ETIAS sistem.

EES još uvek ne funkcioniše na svim graničnim prelazima, ali njegova potpuna primena se očekuje 10. aprila 2026. godine.

Nakon uspostavljanja EES-a na svim graničnim prelazima, sledi ETIAS sistem koji će podrazumevati izdavanje putne dozvole koja će biti obavezna za ulazak u zemlje Evropske unije.

Šta je ETIAS?

ETIAS putna dozvola će biti uslov za ulazak za državljane koji su izuzeti od obaveze posedovanja vize, a putuju u bilo koju od 30 evropskih zemalja.

Ona će biti povezana sa pasošem putnika, a važiće do tri godine ili do isteka pasoša - zavisno od toga šta nastupi prvo.

Ukoliko dobijete novi pasoš, morate da izvadite i novu ETIAS putnu dozvolu, pišu 92Putovanja.

20 evra za ulazak u EU

Izdavanje ETIAS dozvole će koštati 20 evra. Naknada se neće naplaćivati dok ETIAS ne počne sa radom što se, prema zvaničnim podacima, planira za poslednji kvartal 2026. godine.

Ipak, ona ne garantuje ulazak. Kada stignete, granični službenik će tražiti da pokažete pasoš i druge dokumente i proveriti da li ispunjavate uslove za ulazak.

Podnošenje zahteva za ETIAS dozvolu

Zahtev za ETIAS će se najverovatnije popunjavati putem zvaničnog ETIAS vebsajta ili putem ETIAS mobilne aplikacije. Podnošenje zahteva za ETIAS putnu autorizaciju koštaće 20 evra, a neki putnici će biti oslobođeni ove naknade.

(BizPortal)

