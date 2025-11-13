Ekonomija

NEMAČKI AUTOMOBILSKI GIGANT: Otvara prvi istraživački centar u blizini Srbije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2025. u 19:33

NEMAČKA kompanija Mercedes-Benc će otvoriti svoj prvi istraživačko-razvojni centar (R&D) u Mađarskoj, u gradu Kečkemetu, najavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

НЕМАЧКИ АУТОМОБИЛСКИ ГИГАНТ: Отвара први истраживачки центар у близини Србије

Posledice već oseća automobilska industrija, Foto AP

On je dodao da će se na ovoj lokaciji testirati prototipova automobila, kao i da će mađarski inženjeri biti uključeni u rane faze razvoja hardvera i softvera, prenosi Hangari tajms.

Nemački proizvođač automobila će uložiti oko 55 miliona evra ( 21,6 milijardi forinti) u novi R&D centar, gde će se odvijati rani hardverski i softverski razvoj proizvoda, a vlada u Budimpešti će podržati projekat sa dodatnih 11 miliona evra ( 4,3 milijarde forinti).

Sijarto je napomenuo da je mađarska vlada tokom poslednjih jedanaest godina podržala investicije 324 nemačke kompanije, čime je otvoreno oko 40.000 radnih mesta.

Prema njegovim rečima, u toku je snažna globalna konkurencija za ulaganja u industriju električnih vozila, a Mađarska je, uprkos svojoj veličini, među vodećim državama u tehnološkoj revoluciji koja menja svetsku ekonomiju.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SJAJNA VEST ZA NAŠE PENZIONERE: Ministarstvo finansija obezbedilo stabilan rast penzija sve do 2070. godine
Ekonomija

0 0

SJAJNA VEST ZA NAŠE PENZIONERE: Ministarstvo finansija obezbedilo stabilan rast penzija sve do 2070. godine

SRBIJA, za razliku od drugih zemalja Evropske unije, ima dugoročno održiv i stabilan penzioni sistem, a njegova dalja prilagođavanja demografskim promenama zavisiće od društvenog dogovora postignutog među ključnim akterima, usmerenog na očuvanje finansijske održivosti, socijalne pravde i međugeneracijske solidarnosti, rečeno je danas na prezentaciji održivog „Modela starenja za Republiku Srbiju sa projekcijama 2025–2070. godine“, održanoj u Ministarstvu finansija.

13. 11. 2025. u 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SJAJNA VEST ZA NAŠE PENZIONERE: Ministarstvo finansija obezbedilo stabilan rast penzija sve do 2070. godine
Ekonomija

0 0

SJAJNA VEST ZA NAŠE PENZIONERE: Ministarstvo finansija obezbedilo stabilan rast penzija sve do 2070. godine

SRBIJA, za razliku od drugih zemalja Evropske unije, ima dugoročno održiv i stabilan penzioni sistem, a njegova dalja prilagođavanja demografskim promenama zavisiće od društvenog dogovora postignutog među ključnim akterima, usmerenog na očuvanje finansijske održivosti, socijalne pravde i međugeneracijske solidarnosti, rečeno je danas na prezentaciji održivog „Modela starenja za Republiku Srbiju sa projekcijama 2025–2070. godine“, održanoj u Ministarstvu finansija.

13. 11. 2025. u 17:05

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"