NEMAČKI AUTOMOBILSKI GIGANT: Otvara prvi istraživački centar u blizini Srbije
NEMAČKA kompanija Mercedes-Benc će otvoriti svoj prvi istraživačko-razvojni centar (R&D) u Mađarskoj, u gradu Kečkemetu, najavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
On je dodao da će se na ovoj lokaciji testirati prototipova automobila, kao i da će mađarski inženjeri biti uključeni u rane faze razvoja hardvera i softvera, prenosi Hangari tajms.
Nemački proizvođač automobila će uložiti oko 55 miliona evra ( 21,6 milijardi forinti) u novi R&D centar, gde će se odvijati rani hardverski i softverski razvoj proizvoda, a vlada u Budimpešti će podržati projekat sa dodatnih 11 miliona evra ( 4,3 milijarde forinti).
Sijarto je napomenuo da je mađarska vlada tokom poslednjih jedanaest godina podržala investicije 324 nemačke kompanije, čime je otvoreno oko 40.000 radnih mesta.
Prema njegovim rečima, u toku je snažna globalna konkurencija za ulaganja u industriju električnih vozila, a Mađarska je, uprkos svojoj veličini, među vodećim državama u tehnološkoj revoluciji koja menja svetsku ekonomiju.
sputnikportal.rs
