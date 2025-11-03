U GRAD ULOŽENO 92 MILIJARDE EVRA, A ONDA ŠOK: Kako je luksuzno mesto postalo "grad duhova"
FUTURISTIČKI grad Forest City u Maleziji, u koji je kineska kompanija Country Garden uložila neverovatnih 92 milijarde evra, trebalo je da postane dom za stotine hiljada stanovnika i simbol nove ere urbanog života.
Od vizije budućnosti do napuštenog grada
Deset godina kasnije, umesto tehnološkog čuda, svet gleda grad duhova u kom živi svega oko 9.000 ljudi.
Forest City je bio zamišljen kao ekološki i tehnološki napredna zajednica na veštačkim ostrvima uz obalu države Johor, preko puta Singapura. Od planirane metropole izgrađeno je tek 15% infrastrukture, a većina stanovnika Malezije ne može da priušti luksuzne stanove koji su završeni.
Kriza kineskog tržišta nekretnina, ograničenja ulaganja u inostranstvu i odluka nekadašnjeg premijera Malezije da ograniči dolazak kineskih kupaca doveli su projekat do zastoja.
Poslednji udarac usledio je sa pandemijom 2019. godine, kada su zatvorene granice i prekinut priliv potencijalnih kupaca.
Grad duhova s pogledom na more
Danas Forest City izgleda kao scena iz futurističkog filma — prazne ulice, napušteni neboderi i sablasna tišina.
Ipak, u poslednjih nekoliko meseci projekat pokazuje znake oživljavanja: sve više ljudi otkriva u njemu mir, prostor i povoljan luksuz.
Stanovi sa bazenima, teretanama i pogledom na more mogu se iznajmiti za nekoliko stotina evra mesečno - višestruko jeftinije nego u Kuala Lumpuru ili Singapuru.
Međutim, svakodnevni život ostaje težak - restorana i prodavnica ima malo, a infrastruktura funkcioniše samo delimično.
„Pristupačan luksuz“ privlači nove stanovnike
Jedna od novih stanovnica, Vafa Ajna Vahid, za CNA Insider kaže da ju je privukla kombinacija cene i komfora:
- Ovde mogu da iznajmim stan sa dve kupatila za manje od 390 evra mesečno. To je mnogo pristupačnije nego drugde, a napokon mogu da živim sa suprugom koji odatle svakodnevno putuje na posao.
Agenti za nekretnine potvrđuju da se interesovanje polako povećava, a broj stanovnika raste iz meseca u mesec.
Neizvesna budućnost projekta
I pored blage revitalizacije, Forest City je daleko od svoje originalne vizije.
Kompanija Country Garden, nekada jedan od najvećih kineskih građevinskih giganata, sada se suočava sa dugom većim od 200 milijardi dolara, što dovodi u pitanje da li će projekat ikada biti dovršen.
Iako se kompanija zvanično obavezala da će nastaviti gradnju, analitičari upozoravaju da bi Forest City mogao ostati trajni simbol preteranih ambicija i ekonomskih iluzija kineskog građevinskog buma.
Grad luksuza i tišine
Za one koji sanjaju o životu uz more, bez gužve i buke, Forest City danas nudi jedinstveno iskustvo - grad luksuza i tišine.
Međutim, za većinu posmatrača on ostaje upozorenje koliko je tanka linija između ambicije i stvarnosti u svetu globalnih megaprojekata.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)