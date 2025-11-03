U GRAD ULOŽENO 92 MILIJARDE EVRA, A ONDA ŠOK: Kako je luksuzno mesto postalo "grad duhova"

FUTURISTIČKI grad Forest City u Maleziji, u koji je kineska kompanija Country Garden uložila neverovatnih 92 milijarde evra, trebalo je da postane dom za stotine hiljada stanovnika i simbol nove ere urbanog života.

Foto: Profimedia

Od vizije budućnosti do napuštenog grada

Deset godina kasnije, umesto tehnološkog čuda, svet gleda grad duhova u kom živi svega oko 9.000 ljudi.

Forest City je bio zamišljen kao ekološki i tehnološki napredna zajednica na veštačkim ostrvima uz obalu države Johor, preko puta Singapura. Od planirane metropole izgrađeno je tek 15% infrastrukture, a većina stanovnika Malezije ne može da priušti luksuzne stanove koji su završeni.

Kriza kineskog tržišta nekretnina, ograničenja ulaganja u inostranstvu i odluka nekadašnjeg premijera Malezije da ograniči dolazak kineskih kupaca doveli su projekat do zastoja.

Poslednji udarac usledio je sa pandemijom 2019. godine, kada su zatvorene granice i prekinut priliv potencijalnih kupaca.

Grad duhova s pogledom na more

Danas Forest City izgleda kao scena iz futurističkog filma — prazne ulice, napušteni neboderi i sablasna tišina.

Ipak, u poslednjih nekoliko meseci projekat pokazuje znake oživljavanja: sve više ljudi otkriva u njemu mir, prostor i povoljan luksuz.

Foto: Profimedia

Stanovi sa bazenima, teretanama i pogledom na more mogu se iznajmiti za nekoliko stotina evra mesečno - višestruko jeftinije nego u Kuala Lumpuru ili Singapuru.

Međutim, svakodnevni život ostaje težak - restorana i prodavnica ima malo, a infrastruktura funkcioniše samo delimično.

„Pristupačan luksuz“ privlači nove stanovnike

Jedna od novih stanovnica, Vafa Ajna Vahid, za CNA Insider kaže da ju je privukla kombinacija cene i komfora:

- Ovde mogu da iznajmim stan sa dve kupatila za manje od 390 evra mesečno. To je mnogo pristupačnije nego drugde, a napokon mogu da živim sa suprugom koji odatle svakodnevno putuje na posao.

Agenti za nekretnine potvrđuju da se interesovanje polako povećava, a broj stanovnika raste iz meseca u mesec.

Neizvesna budućnost projekta

I pored blage revitalizacije, Forest City je daleko od svoje originalne vizije.

Foto: Profimedia

Kompanija Country Garden, nekada jedan od najvećih kineskih građevinskih giganata, sada se suočava sa dugom većim od 200 milijardi dolara, što dovodi u pitanje da li će projekat ikada biti dovršen.

Iako se kompanija zvanično obavezala da će nastaviti gradnju, analitičari upozoravaju da bi Forest City mogao ostati trajni simbol preteranih ambicija i ekonomskih iluzija kineskog građevinskog buma.

Grad luksuza i tišine

Za one koji sanjaju o životu uz more, bez gužve i buke, Forest City danas nudi jedinstveno iskustvo - grad luksuza i tišine.

Međutim, za većinu posmatrača on ostaje upozorenje koliko je tanka linija između ambicije i stvarnosti u svetu globalnih megaprojekata.