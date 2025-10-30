ZA KREDITE MLADIMA 600 MILIONA EVRA: Ogroman uspeh programa subvencionisane kupovine prve nekretnine za građane do 35 godina

USPEH državnog programa subvencionisanja stambenih kredita za mlade do 35 godina, za kupovinu prve nekretnine je ogroman i do sada je uz pomoć njega oko 5.000 mladih rešilo stambeno pitanje, izjavio je juče prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

- Zbog toga ćemo, u narednih desetak dana, doneti odluku o proširenju garantne šeme za još 200 miliona evra kako bismo pokrili sve zahteve i u narednoj godini - rekao je Mali.



Prema rečima ministra, prosek uzetih kredita do sada je 80.000 evra, što znači da su mladi potpisali ugovore sa oko 800 evra učešća.

- To je ogroman uspeh šeme za koju smo izdvojili 400 miliona evra i sada ćemo je proširiti za još 200 miliona. Pozivam sve mlade da iskoriste ovu priliku - rekao je Mali.

Navodi da je 20 odsto mladih koji su do sada iskoristili ovu priliku ili nezaposleno ili zaposleno na određeno vreme, te istakao da radni status ili tip ugovora nisu prepreka.

- Uprkos svim globalnim izazovima i unutrašnjim problemima pokazujemo brigu o mladima, jer kada kupe svoj stan i budu svoj na svome mogu dalje da se bave karijerom i grade porodicu - rekao je prvi potpredsednik Vlade.

On je istakao i da u petak, 31. oktobra počinje povrat 50 odsto školarina studentima, na osnovu izmena Zakona o visokom obrazovanju i da će svim studentima novac preko studentskih kartica leći tokom novembra. Poručio je da nije potrebno prijavljivanje za isplatu, već se ona vrši preko spiskova koje dostavljaju visokoškolske ustanove.

- Sve ovo pokazuje ozbiljnost države. Naše javne finansije su stabilne sa skoro četiri milijarde evra na računu, javni dug je pod kontrolom, ekonomija raste, iako usporeno zbog blokada - rekao je Mali.

On je sumirao državne mere od marta ove godine, navodeći kredite za mlade, umanjenje školarina za studente, ograničenja marži za više hiljada proizvoda čime su cene smanjene, snižavanje kamatnih stopa na potrošačke i stambene kredite od 1. septembra na maksimalnih sedam odsto.

- Do danas je zahvaljujući tome 13.000 ljudi refinansiralo kredite, na koje su smanjene kamate - rekao je ministar. - Svaki dinar je bitan. U oktobru su povećane plate prosveti i zdravstvu, nakon povišica u januaru i martu, od 1. decembra sledi i povećanje penzija za 12,2 odsto.

Kada se sva ova povećanja uporede sa inflacijom u septembru koja je iznosila 2,9 odsto, kako je rekao, jasno je da ona premašuju rast cena i da država vodi brigu o ljudima.

- Kumulativno, to je daleko iznad nivoa inflacije i sa drugim merama koje sprovodimo, imamo direktan efekat na bolji standard građana - rekao je ministar.

Prijave legalizacije i na papiru

Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, nedavno usvojeni zakon o legalizaciji pomoći ljudima koji nisu decenijama mogli da legalizuju svoje nekretnine da budu "svoj na svome".

- Hoćemo da to uradimo brzo i efikasno, u proseku sa po 100 evra po stambenoj jedinici. Prijave će se primati od 8. decembra do 8. februara, sa verovatnim produženjem roka do 8. marta za izmene i komentare. Biće načina i za fizičko podnošenje prijava u svim opštinama i poštama - najavio je Mali.

