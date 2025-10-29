DO LEGALIZACIJE NEKRETNINE ZA 100 EVRA: Ovo su najnoviji detalji važni za građane - Do kraja ove nedelje država će izaći sa onlajn prijavom

LEGALIZACIJA nekretnine koju omogućava novi usvojeni Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima građane Srbije koštaće u proseku oko 100 evra po stambenoj jedinici. Takođe, država će uskoro izaći i sa onlajn prijavom kojom se ulazi u proces legalizacije, a onima koji nisu u mogućnosti da popune onlajn prijavu, popunjavanje fizičke prijave biće omogućeno u prostorijama opština i poštama širom naše zemlje.

- Do kraja ove nedelje država će izaći sa onlajn prijavom - da građani vide kako izgleda prijava, gde treba da se popune podacdi, kako bi se sam proces legalizacije započeo. Formalno, prijave ćemo primati od 8. decembra do 8. februara. Produžićemo verovatno za još mesec dana, do 8. marta, za eventualne dopune, komentare, prigovore i tako dalje. Otvorićemo mogućnost i za fizičke prijave, da se to popuni u papiru za one koji možda ne znaju kako to da urade onlajn, to ćemo organizovati u svim poštama i u svim opštinama. Mislim da će biti oko 700 mesta u poštama gde ćemo to moći da organizujemo. Sa svom pomoći koje će administracija da pruži onima koji popunjavaju prijavu - naveo je ministar finansija Siniša Mali gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.

Ministar je istakao da će ovo biti izuzetno značajno za ljude koji decenijama nisu uspeli da legalizuju svoje kuće, stanove i stambene jedinice.

- Da budu svoji na svome - istakao je Mali.

- Ako niste legalizovali, ne možete ni da se priključite kako treba na komunalije, uzmete hipoteku na neki kredit, ne možete na primer da prodate taj stan. to su višedecenijski problemi. Želimo da uradimo to brzo i efikasno, u proseku za po 100 evra po stambenoj jedinici, ne po kvadratu. Relativno jeftino - a sa druge strane, da rešimo taj višedecenijski problem - naveo je on.