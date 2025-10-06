JOŠ MANJE NAFTE! OPEK+ povećava ograničenje proizvodnje nafte
OSAM članica OPEK+ odlučilo je da poveća ograničenje proizvodnje nafte u novembru za dodatnih 137.000 barela dnevno, objavila je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK).
-Uzimajući u obzir snažne globalne ekonomske perspektive i trenutne povoljne tržišne uslove, koji se ogledaju u niskim zalihama nafte, osam zemalja učesnica odlučilo je da prilagodi svoju proizvodnju za 137.000 barela, u poređenju sa dodatnim dobrovoljnim ograničenjima od 1,65 miliona barela najavljenim u aprilu 2023, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da će ovo prilagođavanje biti sprovedeno u novembru 2025. godine, a da će zemlje nastaviti da procenjuju tržišne uslove.
Nakon sastanka u video formatu, održanog 5. oktobra, ponovo su potvrdili važnost opreznog pristupa i održavanja pune fleksibilnosti – članice mogu da obustave ili ponište povećanje proizvodnje, kao i da ukinu dobrovoljno ograničenje proizvodnje na 2,2 miliona barela dnevno.
Osim toga, dodaje se da će Rusija moći da poveća proizvodnju nafte u novembru na 9,532 miliona barela dnevno.
Saudijska Arabija na 10,061 milion barela dnevno, Kazahstan na 1,563 miliona, a Irak na 4,255 miliona. Prema podacima organizacije, Alžir će moći da poveća proizvodnju na 967.000 barela dnevno, Kuvajt na 2,569 miliona barela dnevno, UAE na 3,399 miliona, a Oman na 808.000.
