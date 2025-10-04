VOZAČI OBAVEZNO TREBA DA OBRATE PAŽNJU NA OVO: Imaćete ogromne troškove ako ne reagujete na vreme

VEĆINA modernih motora ga ima, a EGR ventil se koristi za recirkulaciju izduvnih gasova.

To je uređaj koji vraća deo izduvnih gasova nazad u usis. Motor ih ponovo sagoreva i smanjuje temperaturu sagorevanja. Rezultat je manje azotnih oksida (NOx), koji su među najštetnijim emisijama iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Za prosečnog vozača, to znači da automobil ispunjava standarde emisije zahvaljujući EGR ventilu i da bez problema prolazi tehničke i emisione preglede. Ventil ima minimalan uticaj na iskustvo vožnje, sve dok ne počne da otkazuje. Tada ćete odmah osetiti razliku. Motor će početi da gubi snagu, potrošnja će se povećati i automobil će početi da dimi

Gde se tačno nalazi EGR ventil? Lokacija EGR ventila varira u zavisnosti od tipa motora i marke automobila. Obično se nalazi između usisnih i izduvnih cevi, gde obezbeđuje recirkulaciju gasa. Kod starijih automobila, ventil je ranije bio lako dostupan, često odmah na vrhu motora. Međutim, moderni automobili imaju mnogo creva, kablova i plastičnih poklopaca koji otežavaju pristup.

Najčešći simptomi kvara uključuju:

EGR ventil se može dijagnostikovati pomoću OBD uređaja koji beleži kod greške. Najčešći je P0400, koji signalizira kvar EGR sistema. Kako pravilno očistiti EGR ventil? Ako je EGR ventil samo začepljen i nije mehanički oštećen, može se očistiti.

Postoje dve metode:

1. Mehaničko čišćenje – ventil se rastavlja i čisti posebnim sredstvom za čišćenje EGR sistema ili sredstvom za uklanjanje ugljenika. Ova metoda je najefikasnija, ali zahteva više vremena i iskustva.

2. Hemijsko čišćenje bez rastavljanja – koristi se sprej ili aditiv koji se dodaje u usis ili gorivo. Ovo je brže rešenje, ali je efikasno samo kod lakše kontaminacije.

Ako želite da produžite vek trajanja EGR ventila, vredi obratiti pažnju na prevenciju. Osnova je sipati kvalitetno gorivo i koristiti aditive koji smanjuju stvaranje naslaga.

Takođe, važne su duže vožnje većim brzinama, tokom kojih ventil može da „progori“ i reši se dela prljavštine, kako to nazivamo „duvanjem“. Redovna upotreba sredstva za čišćenje EGR ventila takođe može pomoći. Međutim, ako se upali lampica motora, ne odlažite posetu servisnom centru i dijagnostiku, blagovremena intervencija može sprečiti skupe popravke.

