Ekonomija

KONKURS PODRŠKE ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU BIĆE RASPISAN U PONEDELJAK Mesarović: Ministarstvo finansira do milion i po dinara investicija

В. Н.

26. 09. 2025. u 15:27

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je, gostujući na Prvoj televiziji, sve žene preduzetnice da se prijave na konkurs ovog ministarstva koji će biti raspisan u ponedeljak, 29. septembra.

КОНКУРС ПОДРШКЕ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ БИЋЕ РАСПИСАН У ПОНЕДЕЉАК Месаровић: Министарство финансира до милион и по динара инвестиција

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Kao i i prošle godine, imamo snažnu podršku ženskom preduzetništvu. Svi konkursi su prošle godine naišli na veliki odaziv kad su u pitanju žena sa poslovnim idejama, što preduzetnice, što zastupnice, odnosno vlasnice privrednih društava. U ponedeljak raspisujemo konkurs koji podrazumeva nikada veću podršku, u pitanju je 100 posto finansiranje investicija sa 50 posto besplatnih sredstava, maksimalno do milion i po dinara. Ovih 50 posto predstavljaju kreditna sredstva preko Fonda za razvoj, po kamatnoj stopi svega 2,5 odsto na godišnjem nivou. Inače, imamo preko 122 hiljade registrovanih žena preduzetnica i preko 25 000 registrovanih privrednih društava čiji su vlasnici žene. Pozivam sve žene privrednice i preduzetnice da se jave na konkurs i iskoriste podršku, da ta sredstva ulože u trajna obrtna sredstva, nabavku transportnih vozila, nabavku opreme, adaptaciju poslovnog prostora, nabavku istog. Ovaj konkurs se odnosi na žene preduzetnice i mikro i mala preduzeća - rekla je Mesarović i pozvala žene da se jave Ministarstvu privrede i Fondu za razvoj jer je cilj da se javi što više preduzetnica. 

Kada su u pitanju stari zanati Mesarović je podsetila da je prošle godine ministarstvo po prvi put raspisalo ovaj konkurs za stare zanate, do 100 posto finansiranja, odnosno do 300 hiljada dinara bespovratnih sredstava. 

- Pre tri dana je raspisan novi konkurs, te pozivam sve koji se bave starim zanatima i domaćom radinošću da se jave i iskoriste podršku države. U periodu pred nama raspisaćemo i niz konkursa koji se odnose na podršku u smislu davanja bespovratnih sredstava, ali i pogledu davanja kreditnih povoljnih sredstava u saradnji sa jednom od naših banaka. 

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

