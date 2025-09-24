U FOKUSU, ZAŠTITA PRIRODNIH BOGATSTAVA:U Novom Sadu Maja Gojković, predsednica Pokrajinske Vlade, otvorila sajam Lova, ribolova i ekologij

-SAJAM lova, ribolova i ekologije, na kom do 28. oktobra nastupa više od stotinu izlagača, nije samo mesto susreta pasioniranih ljubitelja, već pre svega prostor gde se spajaju tradicija, znanje, savremena tehnologije i razmena iskustava u očuvanju prirode.

S.B.

To je danas, na otvaranju 56. Međunarodnog sajma lova, ribolova i ekologije u Novom Sadu, istakla Maja Gojković, predsednica Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i naglasila da je najvažnije uspostaviti ravnotežu uživanja u prirodi i njenog očuvanja.

s.b. Sara Pavkov

- Pokrajinska Vlada je u ovoj godini izdvojila 100 miliona dinara za kupovinu opreme i žive divljači, kao i 80 miliona dinara za opremanje i renoviranje Lovačkih domova. Sve to u svrhu unapređenja lovnog turizma u Vojvodini i značaj edukacije mladih lovaca. U fokusu ovogodišnjeg sajma ekologije je separacija otpada, što dotiče svakog od nas. Tu su, svakako, i zaštićena područja prirode i prirodnih lepota po kojima je Vojvodina poznata. U interesu i pokrajine i grada je porast turizma u Vojvodini za održivi razvoj regiona- rekla je Gojkovićeva, kojoj je tom prilikom, Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma u znak zahvalnosti za višedecenijski doprinos razvoju sajma uručio skulpturu „Propinjanja“, po čuvenom delu vajara Jovana Soldatovića, inače simbol novosadske sajamske kuće.

s.b. Maja Gojković i Slobodan Cvetković

Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine, naglasila je da je zajednički cilj okupljanja na sajmovima lova, ribolova i ekologije, upravo povezivanje institucija u organizaciji očuvanja prirode koja je bogatstvo Srbije.

- Reč je značajnom segmentu u očuvanju životne sredine i svih koji vole i štite prirodu. Saradnja sa lovcima ogleda se u merama za očuvanja biodivirziteta. Posebno kada je reč o tri vrste zveri u Srbiji, medved, vuk i ris koje podrazumeva i zaštitu stanovništva. Tu je bitna saradnja sa lovačkim ali i ribolovačkim organizacijama. Sajam jača svest o zaštiti životne sredine i obrazovanju mladih kao put ka održivoj budućnosti- rekla je Pavkov.

s.b.

SAJAM lova, ribolova i ekologije, kako je potvrdio Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, okuplja više od 100 izlagača iz zemlje i inostranstva, a posetiocima nudi bogate i zanimljive sadržaje, tematske poligone, gastronomske prezentacije, edukativne i stručne programe...

s.b.

- Ovogodišnju manifestaciju obeležiće i velika izložba „Lovačkih trofeja“ uz propratne sadržaje kao što su provera vrednosti trofeja, proba nišana i optike u noćnim uslovima, Otvoreno prvenstvo Vojvodine u preponskom jahanju, revija na izložbi lovačkih pasa...- kaže Cvetković.