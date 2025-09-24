U FOKUSU, ZAŠTITA PRIRODNIH BOGATSTAVA:U Novom Sadu Maja Gojković, predsednica Pokrajinske Vlade, otvorila sajam Lova, ribolova i ekologij
-SAJAM lova, ribolova i ekologije, na kom do 28. oktobra nastupa više od stotinu izlagača, nije samo mesto susreta pasioniranih ljubitelja, već pre svega prostor gde se spajaju tradicija, znanje, savremena tehnologije i razmena iskustava u očuvanju prirode.
To je danas, na otvaranju 56. Međunarodnog sajma lova, ribolova i ekologije u Novom Sadu, istakla Maja Gojković, predsednica Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i naglasila da je najvažnije uspostaviti ravnotežu uživanja u prirodi i njenog očuvanja.
- Pokrajinska Vlada je u ovoj godini izdvojila 100 miliona dinara za kupovinu opreme i žive divljači, kao i 80 miliona dinara za opremanje i renoviranje Lovačkih domova. Sve to u svrhu unapređenja lovnog turizma u Vojvodini i značaj edukacije mladih lovaca. U fokusu ovogodišnjeg sajma ekologije je separacija otpada, što dotiče svakog od nas. Tu su, svakako, i zaštićena područja prirode i prirodnih lepota po kojima je Vojvodina poznata. U interesu i pokrajine i grada je porast turizma u Vojvodini za održivi razvoj regiona- rekla je Gojkovićeva, kojoj je tom prilikom, Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma u znak zahvalnosti za višedecenijski doprinos razvoju sajma uručio skulpturu „Propinjanja“, po čuvenom delu vajara Jovana Soldatovića, inače simbol novosadske sajamske kuće.
Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine, naglasila je da je zajednički cilj okupljanja na sajmovima lova, ribolova i ekologije, upravo povezivanje institucija u organizaciji očuvanja prirode koja je bogatstvo Srbije.
- Reč je značajnom segmentu u očuvanju životne sredine i svih koji vole i štite prirodu. Saradnja sa lovcima ogleda se u merama za očuvanja biodivirziteta. Posebno kada je reč o tri vrste zveri u Srbiji, medved, vuk i ris koje podrazumeva i zaštitu stanovništva. Tu je bitna saradnja sa lovačkim ali i ribolovačkim organizacijama. Sajam jača svest o zaštiti životne sredine i obrazovanju mladih kao put ka održivoj budućnosti- rekla je Pavkov.
SAJAM lova, ribolova i ekologije, kako je potvrdio Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, okuplja više od 100 izlagača iz zemlje i inostranstva, a posetiocima nudi bogate i zanimljive sadržaje, tematske poligone, gastronomske prezentacije, edukativne i stručne programe...
- Ovogodišnju manifestaciju obeležiće i velika izložba „Lovačkih trofeja“ uz propratne sadržaje kao što su provera vrednosti trofeja, proba nišana i optike u noćnim uslovima, Otvoreno prvenstvo Vojvodine u preponskom jahanju, revija na izložbi lovačkih pasa...- kaže Cvetković.
