"PROJEKAT INICIRAO VUČEVIĆ SA JASNIM CILJEM": Mesarović obišla radove u Novom Sadu, a evo čemu će doprineti

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović danas je u industrijskoj zoni obišla radove na zacevljenju kanala S 800 koji služi za odvođenje atmosferskih voda.

Foto: Instagram/ mesarovicadrijana

- Danas sam u mom rodnom Novom Sadu, u društvu gradonačelnika Žarka Mićina, gde sam se lično uverila da radovi na zacevljenju kanala S-800 teku nesmetano. Ovaj projekat je 2024. godine inicirao tadašnji predsednik Vlade, gospodin Miloš Vučević, sa jasnim ciljem daljeg razvoja industrijskih zona. Novi Sad je grad koji svojim privrednim ambijentom sve više privlači nove investicije, a realizacija ove investicije omogućiće proširenje industrijske zone Sever 2. Upravo na površinama na kojima se sada izvode radovi na zacevljenju kanala i izgradnji novog kolektora, stvoriće se uslovi za podizanje novih fabrika i otvaranje radnih mesta - napisala je na Instagramu ministarka.

Ona je naglasila da, iako je primarni cilj bio razvoj i proširenje industrijske zone, ovaj projekat ima i višestruke koristi za sam grad.

- Pored unapređenja infrastrukture, on će direktno doprineti efikasnijem odvođenju atmosferskih voda, pre svega sa područja Detelinare, čime se unapređuje i kvalitet života građana. Ovo je samo jedan od dokaza da politika predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem daje konkretne rezultate - uređenu i savremenu infrastrukturu, nove investicije, više radnih mesta i stabilniji ekonomski rast što našim građanima obezbeđuje bolji standard i sigurniju budućnost! Srbija ne sme da stane - istakla je Mesarović.