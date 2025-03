POTPISAN PRVI UGOVOR Mali: Jeftini stambeni krediti za mlade od danas u Banci Poštanska štedionica (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali potpisao je ugovor sa predstavnicima Banke Poštanska štedionica, kojim ta banka uzima učešće u programu povoljnih stambenih kredita za mlade.

FOTO: Novosti

- Mnogo sam srećan i ponosan što smo potpisali prvi ugovor sa prvom bankom koja učestvuje u programu obezbeđivanja jeftinih kredita za mlade. Isti ovakav ugovor poslali smo svim poslovnim bankama na teritoriji Srbije, sa pozivom na učešće. Dali smo im rok od 30 dana. Očekujem da će veliki broj banaka da se pridruži. Ono što posebno ohrabruje, samo od juče 546 pojedinaca mladih se prijavilo - rekao je ministar.

Kako kaže, ovo ne može da uradi svaka zemlja.

- Mi smo druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Imamo preko 580 milijardi dinara na računu. Javni dug u odnosu na BDP je ispod 45 odsto. Mnogo su nam bolje javne finansije nego mnogo većih i mnogo razvijenijih zemalja od nas - ističe ministar finansija.

On navodi da je maksimalni iznos kredita 100.000 evra.

- Svi mladi od 20 do 35 godina, koji su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Srbiji, imaju pravo da dobiju ove jeftine kredite. Ono što je najvažnije, jedan posto je učešće. U proseku će biti 75.000 evra, dakle jedan posto učešće je 750 evra. Toliko vam je potrebno, što je cena srednje cenovne kategorije telefona, da uđete u svoju prvu nekretninu. Nema ograničenja kada je lokacija u pitanju, ni kada je visina kredita. Pojedinac može da uzme i iznos veći od 100.000 evra, a država garantuje do 100.000 evra.Kada je cena kvadrata u pitanju, takođe ne postoji ograničenje. Ovi krediti će biti omogućeni i onima koji nisu stalno zaposleni. Ako uzmete kredit od 75.000 evra, prve godine plaćate ratu 93 evra, država dodaje na to 124 evra. Od druge do šeste godine plaćate 175 evra, dakle opet manje od cene zakupa. Država sve vreme dodaje 124 evra. Od šeste godine plaćate 340 evra. Izuzetno povoljni uslovi, nikada do sada ovakvi uslovi nisu postojali. Ukupan iznoz garantne šeme je 400 miliona evra. Očekujemo da do 5.500 stanova može da se pokrije ovom šemom. Preko 500 mladih za 24 sata izrazilo je zainteresovanost - naveo je ministar i dodao da će garantnu šemu proširiti, ako bude potrebe.

Ministar je podseti i na mlade majke koje žele da kupe prvu nekretninu.

- Država daje do 20.000 evra bespovratne pomoći. To je dodatno na ovaj program vezan za garantnu šemu - kaže Mali.

On je istakao da su povećane naknade i kada je pronatalitetna politika u pitanju.

- Ovo može samo ozbiljna i jaka država, kao što je Srbija. Ovo je velika stvar, nisu verovali ljudi da ćemo ovu ideju sprovesti do kraja. Veliki korak za mlade, za Srbiju. Jeftini stambeni krediti od danas u Banci Poštanska štedionica. Prilika koja se ne propušta. Izlazimo našim mladima u susret. Radujem se daljim uspesima - poručio je ministar Mali.