AMERIČKE SANKCIJE UZELE MAHA: Dve sile obustavljaju kupovinu ruske nafte

KINA i Indija obustavile su martovske kupovine ruske nafte jer američke sankcije povećavaju troškove isporuke, preneo je Rojters, pozivajući se na izjave trgovaca i podatke o isporuci.

Foto Tanjug/AP

Vašington je 10. januara uveo nove sankcije usmerene na ruski lanac snabdevanja naftom, što je dovelo do porasta cena prevoza tankerima pošto su se neki kupci i luke u Kini i Indiji klonili sankcionisanih brodova. Američko ministarstvo finansija ranije ovog meseca ciljalo je 183 plovila, uključujući tankere "flote u senci" koje je Rusija koristila da zaobiđe zapadne granice cena nafte, u sveobuhvatnom paketu sankcija čiji je cilj bio da se potkopaju energetski prihodi Moskve.

Kao rezultat toga, isporuka Aframaks tankera, koji mogu da prenesu oko 100.000 metričkih tona za rusku naftu ESPO Blend porasla je na 6,5-7,5 miliona dolara za isporuku u Kinu i 9-10 miliona dolara za isporuku u Indiju. Ponude za isporuku nafte ESPO Blend Kini u martu porasle su na premije od 3 do 5 dolara po barelu u odnosu na naftu Brent, koja se od utorka trgovala po 77,30 dolara po barelu, preneo je Rojters.

Indijske rafinerije još nisu dobile nove ponude za martovske isporuke od trgovaca koji posluju sa ruskom naftom, rekao je prošle nedelje šef finansija Bharat Petroleuma Vetsa Ramakrišna Gupta. Uprkos sankcijama, tankeri koje su SAD ranije stavljale na crnu listu i dalje istovaruju naftu u Kini i Indiji, pod periodom izuzeća, iako se neki suočavaju sa kašnjenjima u određenim lukama.

Foto AP

Sankcije SAD obezbeđuju prelazni period koji omogućava brodovima pod sankcijama da istovare rusku naftu do 27. februara, a plaćanja za naftu na pogođenim brodovima moraju biti odobrena do 12. marta. Sankcije SAD i zabrana koju je početkom ovog meseca uvela kineska grupa Šandong dovešće do toga da će rafinerije u provinciji Šandong u bliskoj budućnosti izgubiti do milion barela sirove nafte dnevno, saopštila je konsultantska kuća FGE. Što se tiče Indije, FGE je rekao da se ta zemlja suočava sa prekidima u snabdevanju ruskom sirovom naftom od 450.000 barela dnevno, ali rafinerije koriste prednost perioda zatvaranja.

Indija je imala nižu rusku ponudu tokom decembra i januara u poređenju sa prethodnih šest meseci. Indijske rafinerije su tražile alternativno snabdevanje sa Bliskog istoka, Afrike i SAD za mart i april, jer očekuju da će se uslovi ruskog snabdevanja pooštriti. Viši analitičar "Kplera" Sju Muju očekuje da će kineski uvoz ruske nafte sa Dalekog istoka ostati nizak u narednim nedeljama nakon što je prošle nedelje pao na šestomesečni minimum od 717.000 barela dnevno.

Procenjuje se da će Rusija upravljati sa najmanje 600 tankera flote u senci 2023. godine, a najnovije sankcije navodno utiču na oko 10 odsto globalne flote tankera za naftu. Prošle godine ruska nafta činila je 36 odsto indijskog uvoza i skoro 20 odsto kineskog. Paket sankcija od 10. januara takođe je usmeren na desetine trgovaca, osiguravača, kao i na ruske naftne kompanije Gasprom njeft i Surgutnjeftegaz. Kremlj je obećao da će „minimizirati“ uticaj američkih sankcija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja