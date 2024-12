ZA POČETNIKE U BIZNISU 3,6 MILIONA DINARA BESPOVRATNO: Program za samozapošljavanje

U okviru Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja za početnike u poslovanju Ministarstvo privrede obezbedilo je povlašćene kredite u makismalnom iznosu do 3.600.000 dinara, bespovratna sredstva do 20 odsto ulaganja i besplatnu obuku.

Foto Arhiva

Ministarstvo je na svom instagram nalogu danas poručilo da je to prilika da mikro, mala i srednja preduzeće ostvare podršku za svoj poslovni razvoj. Za taj program mogu da se prijave početnici u poslovanju i preduzetnici do 24 meseca od osnivanja, a krediti pokrivaju investiciona ulaganja i operativne troškove do 30 odsto od ukupne investicije.

Za prijavu je potrebno da zainteresovani popune obrazac na sajtu Privredne komore Srbije, učestvuju na petodnevnoj obuci i podnesu zahtev za kredit i bespovratna sredstva u partnerskim bankama.Poziv traje do utroška sredstava ili najkasnije do 31. decembra naredne godine.