"NOVOSTI" ISTRAŽUJU: Gde u Srbiji mladi mogu naći stanove po najpovoljnijoj ceni

DRŽAVA je osmislila poseban program za stambene kredite za mlade kako bi mogli po što boljim uslovima da dođu do prvog stana.

Foto: pexels.com

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče izjavio da će mladima za kupovinu stana od 75.000 evra biti potrebno učešće od samo 1.000 evra. Računica je napravljena za stan od 48 kvadrata sa prosečnom cenom kvadrata od 1.550 evra. Tokom prve godine otplaćivanja kredita rata će iznositi 122 evra, a od druge do šeste godine 200 evra, uz subvencije države u ovom periodu. Rata od sedme do 40. godine, računajući sadašnji euribor, iznosiće 333 evra. Finansijski stručnjak Vladimir Vasić ističe da u 98 odsto zaključenih stambenih kredita učešće iznosi najmanje 20 odsto, tako da bi za ovu visinu pozajmice to bilo 15.000 evra.

- Cilj programa je da učešće bude što niže, i nivo koji je najavljen je povoljan za mladog čoveka koji ulazi u taj proces, a da onda kroz period od 40 godina izmiri dug - kaže za "Novosti" Vasić. - Sada je maksimalni rok otplate 30 godina.

Ova kaskadna dinamika plaćanja, kako dodaje, gde su mesečne rate u prvoj godini 122 evra, a potom rastu, ima smisla, jer se poklapa sa razvojem karijere.

- Trebalo bi da budu definisani kriterijumi ko će imati pravo na ove subvencije države - kaže naš sagovornik. - Na primer zaposlenima u IT sektoru, koji mesečno zarađuju 2.000 evra nije potrebna ta podrška, oni imaju mogućnosti da plate tržišnu cenu kredita.

On ukazuje da će se program odnositi na stalno zaposlene, jer oni mogu da otplaćuju kredit. Prema Vasićevim rečima, u prodaji godišnje ima oko 25.000 novih stanova, a trenutno ima 165.000 stambenih kredita. Imajući u vidu vrednost stana od 75.000 evra za koju je napravljena prva računica, naš sagovornik ocenjuje da će proći oni koji žive van Beograda i Novog Sada.

- Ovde postoji i jedna pozitivna demografska dimenzija, da ljudi reše stambeno pitanje i ostanu u svojim mestima, a kada neko kupi stan onda će se tu sigurno zadržati duži period - kaže Vasić.

U BEOGRADU I NOVOM SADU NAJSKUPLjE KO se odluči za kupovinu stana po ceni od 1.550 evra po kvadratu, neće imati problem da ga nađe u većini mesta u Srbiji, osim u Beogradu i Novom Sadu gde su nekretnine skuplje. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), dobijenih na osnovu zvaničnih kupoprodajnih ugovora, u prvom polugodištu 2024. godine najveće prosečne cene po kvadratu zabeležene su u Beogradu - kod starogradnje 2.160 evra, minimalna je iznosila 400, a maksimalna 7.500. Kod novogradnje je u proseku kvadrat koštao 2.453 evra, najniža cena je bila 700, a najviša 10.350 evra. Iza Beograda sledi Novi Sad, gde se kvadrat prodavao za 1.945 evra u starogradnji - najniža cena je bila 280, a najviša 3.970 evra. U novoizgrađenim novosadskim zgradama prosek je iznosio 1.970 evra, minimalna cena je bila 650, a maksimalna 3.740 evra. U gotovo svim ostalim gradovima i u novim i u stari zgradama prosečni kvadrat je jeftiniji od 1.500 evra. Na trećoj poziciji je Niš sa cenom od 1.275 evra u novogradnji i 1.490 u starogradnji. Na drugom kraju liste, gde su mesta sa najmanjim prosečnim cenama stanova su Vranje, Zaječar, Prokuplje i Kikinda, gde kvadrat u starim i novim zgradama košta od 670 do 820 evra.

Prema rečima Aleksandre Mihajlović sa portala "4 zida", podaci oglašenih nekretnina na njihovom sajtu pokazuju da se povoljniji stanovi kako u Beogradu, tako i u ostatku Srbije, uglavnom nalaze van glavnih urbanih zona. Ona ističe i da se cene u oglasima prikazuju iznose koje prodavci traže za svoje nekretnine, ali da to ne znači da će prodaja biti zaključena po toj ceni, već ona često zavisi od pregovora između kupca i vlasnika stanova.

- U Srbiji se stanovi po prosečeno oglašenoj ceni do 1.550 evra po kvadratu mogu pronaći u različitim regijama, sa značajnim razlikama u zavisnosti od lokacije - navodi Mihajlovićeva za "Novosti". - Na severu zemlje, povoljnije nekretnine mogu se naći u Subotici, gde je prosečna cena 1.280 evra, i Zrenjaninu sa 1.128 evra po kvadratu. Ovi gradovi privlače kupce koji traže povoljnije opcije, uz dobru povezanost i razvijenu lokalnu infrastrukturu.

U centralnoj Srbiji, kako dodaje, cene su nešto više, ali i dalje povoljne u gradovima poput Kragujevca (1.390 evra), Kruševca (1.131 evro), i Šapca, gde je prosečna cena 1.412 evra.

- Smederevo je, takođe, konkurentno sa prosekom od 1.262 evra po kvadratu, što ga čini atraktivnim za one koji žele blizinu glavnog grada, ali po nižim cenama - navodi Mihajlovićeva. - Na jugu zemlje, stanovi su među najpovoljnijima. Leskovac prednjači sa prosečnom cenom od 1.022 evra, dok su u Nišu cene nešto više, sa prosekom od 1.590 evra po kvadratu.

Kada je reč o Beogradu, najpovoljnije opcije nalaze se na periferiji. Tako je u Krnjači prosečna cena 1.454 evra, u Borči 1.599, dok je u Mladenovcu cena još povoljnija i iznosi 1.205 evra po kvadratu.

- Kupci sa ograničenim budžetom imaju različite mogućnosti, posebno ako su spremni na kompromis u pogledu lokacije, ali i dalje mogu pronaći kvalitetne nekretnine koje odgovaraju njihovim potrebama i finansijskim mogućnostima - kaže Mihajlovićeva.

VELIKO INTERESOVANjE PREDSEDNIK Vučić je prethodno u sredu uveče u obraćanju javnosti, govoreći o ovom programu rekao da bi učešće trebalo da iznosi 2.250 evra, ali da je potrebno naći rešenje da se još smanji. Kako je juče u video-poruci objavljenoj na nalogu "budućnostsrbijeav" na "Instagramu" naveo, primetio je da je ogroman interes izazvala ideja za stanove za mlade ljude. - Mnogo toga još ljudima nije sasvim jasno, sve procedure mi moramo tek da završimo - rekao je Vučić. - Ali jedna, možda najvažnija stvar - razgovarajući i dobijajući poruke preko društvenih mreža od mnogo mladih ljudi, shvatio sam da i taj nivo od 2.250 evra za stan od 75.000 evra mora da bude niži. Dodao je da je od ministra finansija i Vlade Srbije tražio da pronađu rešenje, naglasivši da nivo učešća za stan od 75.000 evra prosečne vrednosti mora da bude manji od 1.000 evra. - Dakle, ono što morate da date je 1.000 evra, sa svim troškovima obrade, to ne može da pređe 1.400 evra, to je sve i stan je vaš - poručio je Vučić. - Mi ćemo povećati subvencije da bi kamate ostale iste onakve kakve sam govorio. Dakle, 122 evra prva godina, do 200 evra do završetka šeste godine i 333 evra posle toga.