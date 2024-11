MALI NA SAMITU U ISTANBULU: Koristimo svaku priliku da privučemo strane investitore

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali učestvovao je danas na samitu „Global Banking & Markets: CEE, CIS & Turkiye 2024“ koji se održava u Istanbulu, na kome je predstavio ekonomske rezultate Republike Srbije i projekat Ekspo 2027.

Foto: Ministarstvo

- Ovakvi skupovi za nas su veoma važni. Imali smo priliku da pred 600 investitora, predstavnika raznih fondova iz zemalja centralne i istočne Evrope, Turske i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza predstavimo Srbiju i govorimo o rezultatima koje smo ostvarili. To je prilika da privučemo nove investitore i mi to koristimo - rekao je Mali nakon panela na kome je učestvovao.

Kako je rekao, to uvek znači i nove fabrike, novi napredak, nova radna mesta i na kraju krajeva i veće plate, penzije.

Prvi potpredsednik je istakao da je jedna od najvažnijih stvari za Srbiju privlačenje investicija, naročito imajući u vidu činjenicu da je Srbija sada jedina zemlja u regionu zapadnog Balkana sa investicionim rejtingom, jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sa ovim kreditnim rejtingom.

- Ušli smo u grupu razvijenih zemalja i hoćemo da se takmičimo sa njima, da budemo još bolji i da još veći broj investitora i investicija privučemo u našu zemlju - rekao je Mali novinarima u Istanbulu.

On je ponovio da je za prvih devet meseci ove godine rast u evrozoni oko 0,7 odsto, dok je u istom periodu ekonomija Srbije rasla 3,9 odsto. Takođe, objasnio je, udeo javnog duga u BDP-u Srbije je 46,5 odsto, dok je prosek evrozone 88,1 odsto.

- Radimo dobro. To se vidi kroz povećanja plata i penzija, minimalne zarade, kroz to da nijednu investiciju u našoj zemlji nismo zaustavili. Sa investicionim kreditnim rejtingom hoćemo da idemo još korak dalje, hoćemo da prikupljamo još više novca za velike projekte koje radimo, hoćemo da završimo mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica koje trenutno gradimo. Hoćemo da nastavimo da gradimo brze pruge, da ulažemo u naše škole, bolnice, u sve ono što podiže kvalitet života građana Srbije i ovo je prilika za to - poručio je.

Ministar Mali je na samitu u Turskoj predstavio i projekat Ekspo rečima da je on za Srbiju prilika ne samo da se predstavi celom svetu i ugosti tri-četiri miliona ljudi nego da se, u međuvremenu, kroz povezane projekte dalje podiže kvalitet života i infrastrukture. Kako je naglasio, novi ugovoreni trogodišnji sporazum sa MMF-om biće podstrek da se nastave reforme u Srbiji.

- Tu posebno ističem reformu preduzeća u javnom sektoru jer je cilj da ona postanu izvor rasta - izjavio je i dodao da je limitiran iznos deficita na tri odsto kako bismo i dalje zadržali i očuvali makroekonomsku stabilnost.

Mali je dodao i da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć u obraćanju građanima govorio o neophodnosti ubrzanja svih reformskih procesa kako bismo ispunili sve uslove za punopravno članstvo u EU, odnosno da je Srbija rokove skratila godinu dana, što znači da do kraja 2026. godine moramo ispuniti sve formalne uslove za punopravno članstvo u EU.

- To je za investitore veliki signal – stabilni smo, kredibilni smo, a sa druge strane to je i velika poruka za građane Srbije da ne samo da podižemo životni standard, da ga približavamo standardu i proseku EU nego smo potpuno posvećeni tom cilju da u što kraćem vremenskom periodu postanemo deo velike evropske porodice i formalno - rekao je ministar finansija.

Nakon samita, Mali se u Istanbulu sastao i sa direktorom Dojče banke u Turskoj Orhanom Ozalpom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima dalje saradnje, budući da je ova finansijska institucija jedan od velikih investitora u hartije od vrednosti Republike Srbije i javna preduzeća.

- Veoma nam je važan odnos sa njima ali i sa drugim investitorima. Pitaju kakva je situacija u budžetu, koji su nam planovi za dalje, pitaju kakve su nam ideje, kako dalje planiramo da podižemo BDP, raspituju se o daljim investicijama u energetiku, poljoprivredu. Interesuje ih sve - rekao je Mali nakon sastanka.

On je objasnio da je pojačano interesovanje investitora za Srbiju rezultat dobijanja kreditnog rejtinga te da investitori, u procesu odlučivanja gde će ulagati, analiziraju „krvnu sliku“ svake zemlje.

- Imamo dobre odgovore na svako od njihovih pitanja, zato je tu i kredibilitet koji smo izgradili i poverenje da se investira u Srbiju, i što smo postali zemlja sa kreditnim rejtingom prvi put u istoriji - zaključio je prvi potpredsednik.