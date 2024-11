VLADA DANAS USVAJA PREDLOG BUDŽETA ZA 2025. Mali: Po prvi put u istoriji pravimo budžet kao zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom

VLADA Srbije će na današnjoj sednici usvojiti predlog državnog budžeta za 2025. godinu, izjavio je ministar finansija Siniša Mali i dodao da je to prvi predlog državne kase koji radimo kao zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom.

- Po prvi put u istoriji pravimo budžet kao zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom. To je veoma važno. Sada imate veliki broj investitora koji gledaju na koji način ćemo mi da vodimo našu ekonomsku politiku. Vodimo razvojnu politiku, koja je usmerena na rast životnog standarda građana Srbije, rast plata, penzija, minimalne zarade. Paralelno sa tim imamo nikada veće investicije. Od toga ne odustajemo ni kada je 2025. godina u pitanju - rekao je ministar, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.

Dodao je da su ovogodišnjim predlogom navedeni konkretni projekti koji će se realizovati.

- Mi smo sada po prvi put transparentno prikazali najveće projekte koji će biti u budžetu za narednu godinu - to je nastavak programa Srbija 2027, veliki broj razvojnih projekata koji ne samo doprinose razvoju BDP-a nego menjaju i ambijent u kome živimo. U EU stopa rasta BDP-a je 0,8 odsto, a u Srbiji 3,9 odsto. Fabrike se u Srbiji i dalje otvaraju, imamo nikada manju stopu nezaposlenosti, sada je 8,2 posto, nikada veću stopu zaposlenosti, nikada veći priliv direktnih stranih investicija. Rastemo zdravo, svi makroekonomski pokazatelji su dobri, nama je udeo javnog duga u BDP-u 46,5 odsto, prosek Evrozone 88,1 posto. Upravo zbog toga smo i dobili investicioni kreditni rejting - istakao je Mali.

Nacionalni stadion

Ministar je govorio i o ceni nacionalnog stadiona.

- Cena će biti ona koja je definisana ugovorom, a to je 464 miliona evra za izgradnju stadiona sa 52 hiljade mesta, plus PDV. Juče smo to mi razjasnili sa Fiskalnim savetom - naveo je Mali.

- Najveća potvrda da imamo dobre javne finansije jeste dobijanje po prvi put u istoriji investicionog kreditnog rejtinga. U naredne tri godine mi smo ograničili nivo deficita na tri posto, u dogovoru sa MMF-om. Upravo je taj nivo ono što nam omogućuje da dalje smanjujemo udeo javnog duga u BDP, a u isto vreme imamo nikada veće stope rasta. Mi u budžetu za narednu godinu imamo 7,4 odsto BDP koji su usmereni ka kapitalnim investicijama. Idemo od 1. decembra na povećanje penzija od 10,9 odsto, dvocifreno povećanje penzija, idemo sa 8 odsto povećanje plata za sve zaposlene u javnom sektoru, 11 posto za prosvetu. Prosečna plata u avgustu ove godine bila je 825 evra, idemo na preko 900 evra već u decembru, a ciljamo 2027. da ona bude 1.400 evra - rekao je Mali.