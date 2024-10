CENA UKISELILA KUPUS PRE SARME: Koliko košta omiljeno povrće na pijacama širom Srbije

KILOGRAM svežeg kupusa na zelenim pijacama širom Srbije košta od 80 do, čak, 150 dinara! Cena ovog povrća skočila je za 40 do 50 dinara u odnosu na lanjsku. Jeftinije glavice potrošači mogu da nađu na kvantašima, gde se, u zavisnosti od mesta, kreću od 50 do 120 dinara. U prodavnicama trgovinskih lanaca kilogram je od 70 do 100 dinara. Kako reporteri "Novosti" javljaju, kupci uglavnom ne odustaju od kiseljenja kupusa, mada neki kažu da im se više isplati da kupe gotov proizvod, jer je cena svežeg "paprena".

Z. Grumić

Već spreman kiseli kupus čeka potrošače koji nemaju vremena za pripremu zimnice u marketima, a za kilogram treba izdvojiti 200 dinara. Ova namirnica se može naći povoljnije na kvantaškim pijacama, pa se tako na beogradskoj "Veletržnici" prodaje od 150 do 180 dinara. Kad je u pitanju ukiseljeni "ribanac" on na pojedinim zelenim pijacama u Srbiji dostiže cifru od 300 dinara.

Povrtari objašnjavaju da je kupus ove godine skuplji zbog visokih troškova proizvodnje, a i rod je na nekim njivama prepolovljen zbog loših vremenskih uslova. Teško je prognozirati u kom pravcu će se njegova cena kretati, dok neki navode da se u narednim danima očekuje veća ponuda što bi uticalo da malo pojeftini, drugi tvrde da zbog manjeg roda može biti i skuplji.

Na jeftinijim beogradskim zelenim pijacama kupus uglavnom košta 100 dinara, a prošle nedelje je bio 20 dinara skuplji. Sa ovom spuštenom cenom prodavci ne daju popust ni na kupovinu većih količina. Ali, glavice su znatno jeftinije na prestoničkom kvantašu gde se može kupiti za 60 do 80 dinara. Kako upravnik "Veletržnice" Nenad Marinković navodi, ove godine je bila suša i svi proizvodi imaju "jaču" cenu.

- I kupus je sada skuplji, a lane je koštao 40 dinara - kaže Marinković. - Veću potražnju za ovim povrćem očekujemo u narednom periodu. Verovatno, za pripremu zimnice svi čekaju da malo zahladni. Imamo i kiseli kupus, a njegova cena se kreće od 150 do 180 dinara.

NA VELIKO NAJPAPRENIJE U SUBOTICI SUBOTIČANI, verovatno, plaćaju najskuplji kupus na Kvantaškoj pijaci u Srbiji. Kilogram ovog povrća na veliko se prodaje po 120 dinara, što je značajno premašilo najčešću maloprodajnu cene širom zemlje koja iznosi 100 dinara. Kako javlja dopisnik "Novosti", ne samo da je kupus u ovom gradu skup, već ga ima i vrlo malo u ponudi. Oni koji žele pune kace kiselog kupusa moraju što pre da ga kupe, jer cena neće padati, a vrlo brzo će ga nestati. Po svemu sudeći kiseli kupus će ove zime koštati kao "suvo zlato". - Kao i za ostalo povrće, godina je bila loša i za kupus - kaže Silvija Saraš Horvat iz Hajdukova. - Kada ga je trebalo rasađivati, temperatura vazduha je bila 40 stepeni, te rasad nije mogao da opstane i taj posao smo radili u nekoliko navrata. Zato sada nemamo dovoljno kupusa za ovo doba godine. Nažalost, vremenski uslovi pogoduju i razvoju bolesti pa muku mučimo sa crvom i lisnom vaši.

Ponuda na novosadskim pijacama je prilično dobra uprkos nepovoljnim uslovima u ovogodišnjoj proizvodnji, a kilogram svežih glavica košta od 110 do 120 dinara, dok kilogram ribanog ukiseljenog može da se kupi za 300 dinara.

Prodavci na Futoškoj pijaci kažu da je cena kupusa veća u odnosu na lanjsku ali su im, kako tvrde, proizvodni troškovi pre svega za navodnjavanje i zaštitu bili znatno viši zbog ekstremne suše tako da i uz ovu aktuelnu cenu neće baš imati mnogo vajde. Istovremeno, kupci konstatuju da je svo povrće poskupelo pa i kupus, ali iako su cene "skočile" neće odustati od redovnog kiseljenja za zimnicu.

- Nameravam da i ove jeseni kupim standardnih 30 kilograma, kao i obično, krajem oktobra - kaže za "Novosti" Nikola iz Novog Sada, napominjući da u nabavku kupusa uglavnom skokne do Futoga.

U Sremskoj Mitrovici kilogram ovog povrća dostiže cenu od 150 dinara. Na niškim zelenim pijacama kilogram kupusa se kreće od 100 do 150, ali uglavnom se prodaje za 120 dinara, dok na kvantašu košta od 70 do 100.

U Leskovcu poznavaoci prilika na tržištu kažu da u ovom periodu raste potražnja za kupusom, pa ne isključuju mogučćnost da njegova cena bude i nešto viša u odnosu na trenutnu. U tom gradu potrošači na kvantašu kilogram ovog povrća plaćaju od 70 do 80 dinara, dok je njegova cena za zelenim pijacama za 20 do 25 odsto viša.

- Kada je najtraženiji, kupus se ovde na Kvantaškoj pijaci prodaje za 80 dinara, ali kada roba ne ide, onda "padne" na 60 - objašnjava jedan od leskovačkih povrtara. - Bilo je i situacija kada smo bili prinuđeni da ga damo i upola cene. Sada mu je sezona, sve je traženiji, pa tako velike oscilacije cene sigurno neće biti.

U KOMŠILIKU JOŠ SKUPLjE AKO je za utehu kod komšija će sarma ove zime biti mnogo skuplja nego u Srbiji. U Hrvatskoj se na pojedinim prodajnim mestima kilogram kupusa prodavao za neverovatnih pet evra, što je oko 585 dinara. Inače je njegova prosečna cena na pijacama u Zagrebu bila 2,5 evra, a u drugim gradovima u unutrašnjosti od 1,5 do dva evra. Prema zvaničnim podacima kupus u Hrvatskoj je u odnosu na početak oktobra prošle godine u proseku na svim pijacama poskupeo za 125 odsto.

Cena kupusa na zelenim pijacama u Moravičkom okrugu kreće se od 80 do 100 dinara po kilogramu, a na pojedinim tezgama ide i do 120. Ove godine rod kupusa bio je, kako ističu proizvođači, varirajući i to zbog velikih suša. Na onim parcelama gde je bilo moguće zalivanje, kupus je odličnog kvaliteta, a na ostalim njivama, manjak vode odrazio se na veličinu glavica. Kupci kažu da je cena paprena, te da će dobro razmisliti da li ove godine da ostavljaju kupus u kace za kiseljenje. Vele da im se više isplati da kupe gotov kiseli kupus, koji se prodaje za oko 150 dinara po kilogramu.