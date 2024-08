"MOŽEMO DA OČEKUJEMO DVOCIFRENO POVEĆANJE PENZIJA" Mali: Imamo preko 700 milijardi dinara na računu

MINISTAR finansija Siniša Mali bio je gost Jutarnjeg dnevnika na RTS-u, gde je govorio o stanju srpske ekonomije, ali i iskopavanju litijuma, kao i protestima koji se organizuju.

"Na prvom mestu po stopi rasta"

- Najpre jedna lepa vest, po svim podacima smo na prvom mestu po stopi rasta, prvi smo u Evropi. Kada pogledate sve neizvesnosti, mnogo veće zemlje se suočavaju sa izazovima, a jedna mala Srbija se uspešno bori sa izazovima. Mi ćemo do kraja godine imati brzi voz koji će ići od Novog Sada do Subotice, gradimo Tiršovu 2... Ono što je meni važno, životni standard građana, prosečna zarada je 855 evra, prvi put u istoriji smo prešli tu granicu. Prosečna zarada do decembra 2027. biće 1.400 evra - kazao je ministar.

O povećanju plata i penzija

Mali je najavio da možemo da očekujemo dvocifreno povećanje penzija u narednom periodu.

- Videćemo da li možemo taj iznos da isplatimo pre kraja godine, a ne od 1. januara. Čekaćemo da vidimo kako će avgust da prođe, veoma precizno pratimo makroekonomske pokazatelje. Imamo nikad više novca na računu, preko 700 milijardi dinara, rekordne devizne rezerve, 27 milijardi evra, 46,5 tona zlata u trezoru - dodaje ministar.

- Ne kažem da je sve idealno, mnogo toga mora da se menja, ali očigledno radimo nešto dobro. Videćemo koliko će povećanje plata da bude, inflacija ide dole. Ići ćemo sa realnim povećanjem zarada. Plate su nam se u realnom iznosu povećale 9,4 odsto, penzije 15,2 odsto - ističe Mali.

O projektu Jadar

Ministar Mali navodi da država ozbiljno pristupa analizi projekta Jadar.

- Ovo može biti potencijalno razvojna šansa za našu zemlju, govorimo o čitavom lancu vrednosti. Razvoj i rast našeg BDP je ono što vuče rast plata i penzija. Ovaj projekat treba realno pogledati, analizirati sve aspetkte, ja vodim deo koji se bavi ekonomskim aspektima projekta. Zdravlje ljudi je najvažnije. Vrlo je jasno, nema kopanja u naredna 24 meseca. Kada vidite proteste, vidite da je to politički instruisano, cilj je da sruše Vučića. Mnogo je tu laži. Nama je rudarstvo jedno od najvažnijih privrednih grana vekovima unazad. Ne vredi, kada imate ljude koji žele da uspore napredak Srbije. Možda je ovo šansa da kroz jednu sirovinu koja tu leži, napravimo taj iskorak napred. Hajde da sagledamo, čujemo struku, ajmo zajedno kao država i društvo da sagledamo efekte tog projekta. Kada vidim regionalne medije, kada vidim kako se raduju tim protestima, ja znam da radimo nešto dobro. I predsednik Vučić je rekao da je garant tog projekta. Ukoliko nema negativnih efekata, ajde da sagledamo to kao razvojnu šansu naše zemlje. Ozbiljno ćemo se baviti ovom temom, da izanaliziramo svaki aspekt. Protest, ja ne znam zašto... Dajte da struka govori umesto ljudi koji se bave politikom, naročito ovi iz opozicije koji preuzimaju te proteste i zloupotrebljavaju jednu od tema koja može potencijalno da bude najveća razvojna šansa - zaključuje ministar.

