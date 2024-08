SAMO NA KUKURUZU GUBITAK I DO 500 MILIONA DOLARA: Suša ove godine desetkovala rod nekih kultura, proizvođači ne mogu da pokriju troškove

SUŠA i ekstremno visoke temperature ove godine desetkovale su rod kukuruza i uljarica. Žetva tih kultura krenula je ranije, a prinosi se razlikuju od njive do njive. Pravo stanje će se znati tek kada se skine sav usev, ali prema procenama stručnjaka, samo na kukuruzu šteta će biti od 400 do 500 miliona dolara, a na suncokretu i soji po 50 miliona dolara. Ipak, prinos će biti dovoljan da zadovolji domaće potrebe, ali proizvođači neće moći da pokriju troškove proizvodnje.

Foto: M. Spasenov

Kako za "Novosti" ističe agroekonomski analitičar Žarko Galetin, za kukuruz i uljarice šteta je nenadoknadiva.

- U ovom trenutku nijedna kiša, niti pad temperature ne može pomoći ovim kulturama, s obzirom na to da je suša odnosno nedostatak padavina došla u osetljivoj fazi formiranja ploda i nalivanja zrna - objašnjava Galetin. - Značajan je podbačaj, pogotovo kod kukuruza i soje. Prošle godine, prinos kukuruza je bio 7,7 tona po hektaru, a ako ove godine padne na 4,5 do pet tona po hektaru, to bi bio gubitak preko dva miliona tona. Prema aktuelnim cenama šteta je od 400 do 500 miliona dolara samo na kukuruzu. Ovo su procene, a tek kada se skine usev znaće se kakav je pravi rezultat.

Ove godine, kako dodaje, kukuruz je zasejan na 960.000 hektara, a soja na 220.000 hektara.

- Soja se uveliko žanje, i ne može se očekivati prinos veći od od 2,2 do 2,5 tone po hektaru - kaže Galetin. - Prošle godine je bio od 2,9 do tri tone. Znači gubitak je oko 100.000 tona, a prema trenutnim cenama to je šteta od oko 50 miliona dolara.

On navodi da je suncokret lane imao dobar prinos od 700.000 tona, a sada se procenjuje da će biti između 500.000 i 600.000 tona.

- Procenjuje se da će gubitak biti oko 120.000 tona, a prema sadašnjim cenama tu je šteta oko 50 miliona dolara - navodi naš sagovornik. - Imaćemo dovoljno kukuruza i uljarica za domaće potrebe, sa malim izvoznim potencijalom koji se više formira na bazi zaliha iz prošle godine. Ovo je loša godina za proizvođače ovih kultura i neće moći da pokriju troškove proizvodnje.

Poljoprivrednici kažu da je kukuruz skoro suv, a klipovi mali, te da takav može da se koristi kao hrana za krupnu stoku. Kako ukazuju suša je ove godine nanela nezapamćenu štetu, koja je na nekim njivama potuna ili do 50 odsto. Zato se može očekivati da u narednom periodu stočna hrana bude skupa. Agronomi ističu da je soja u lošem stanju, ima mahuna, ali nema zrna i svakim danom zbog visokih temperatura je sve suvlja.

Banaćani nisu zadovoljni stanjem suncokreta, jer su ekstremni vremenski uslovi spržili zrno, koje je pre vremena sazrelo. Procenjuju da će prinos ove kulture biti ispod proseka, i da će je biti manje za čak 40 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Cene niske, ali rašće BEZ obzira na podbačaj cene uljarica, kukuruza, kao i pšenice su sada niske - kaže Žarko Galetin. - U pitanju je berzanska roba i cene se usaglašavaju sa svetskim berzama. U vreme same žetve može da padne, ali očekujem da će u perspektivi rasti u kontekstu geopolitičkih okolnosti, ali neće ići ekstremno gore kao u martu 2022. godine nakon početka sukoba u Ukrajini.